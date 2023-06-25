https://uz.sputniknews.ru/20230625/situatsiya-chvk-vagner-prigozhin-peskov-36282188.html
Ситуация с ЧВК "Вагнер" не повлияет на СВО — Песков
Ситуация с ЧВК "Вагнер" не повлияет на СВО — Песков
Пресс-секретарь президента России сообщил, что уголовное дело против главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено, он "уйдет в Беларусь".
2023-06-25T01:15+0500
2023-06-25T01:15+0500
2023-06-25T01:15+0500
россия
дмитрий песков
чвк "вагнер"
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ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. Уголовное дело в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено, он "уйдет в Беларусь", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.Чем именно Пригожин будет заниматься в Беларуси, не уточняется.По словам пресс-секретаря президента РФ, была высшая цель избежать кровопролития и внутренней конфронтации, во имя этих целей были усилия Лукашенко. Президент Беларуси сам вызвался вести переговоры, он лично знаком с Пригожиным.Как отметил Песков, часть бойцов ЧВК "Вагнер", которая изначально отказалась участвовать в "походе" Пригожина, подпишет по желанию контракты с Минобороны. Остальных преследовать не будут, учитывая их фронтовые заслуги.В ходе переговоров с Пригожиным кадровые перестановки в Министерстве обороны России вряд ли обсуждали, они являются прерогативой президента РФ.Сегодняшняя ситуация с ЧВК "Вагнер" ни в коем случае не повлияет на ход СВО, операция будет продолжена, отметил Песков.Как сообщил пресс-секретарь президента РФ, нового обращения Владимира Путина к нации в ближайшее время не будет.Режим контртеррористической операции в ряде регионов будет вскоре снят, уточнил Песков.
россия
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россия чвк вагнер пригожин дмитрий песков пресс-секретарь президента россии переговоры специальная военная операция сво уголовное дело режим кто
россия чвк вагнер пригожин дмитрий песков пресс-секретарь президента россии переговоры специальная военная операция сво уголовное дело режим кто
Ситуация с ЧВК "Вагнер" не повлияет на СВО — Песков
Пресс-секретарь президента России сообщил, что уголовное дело против главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено, он "уйдет в Беларусь".
ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik
. Уголовное дело в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено, он "уйдет в Беларусь", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости
.
Чем именно Пригожин будет заниматься в Беларуси, не уточняется.
По словам пресс-секретаря президента РФ, была высшая цель избежать кровопролития и внутренней конфронтации, во имя этих целей были усилия Лукашенко. Президент Беларуси сам вызвался вести переговоры, он лично знаком с Пригожиным.
Как отметил Песков, часть бойцов ЧВК "Вагнер", которая изначально отказалась участвовать в "походе" Пригожина, подпишет по желанию контракты с Минобороны. Остальных преследовать не будут, учитывая их фронтовые заслуги.
В ходе переговоров с Пригожиным кадровые перестановки в Министерстве обороны России вряд ли обсуждали, они являются прерогативой президента РФ.
Сегодняшняя ситуация с ЧВК "Вагнер" ни в коем случае не повлияет на ход СВО, операция будет продолжена, отметил Песков.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ, нового обращения Владимира Путина к нации в ближайшее время не будет.
Режим контртеррористической операции в ряде регионов будет вскоре снят, уточнил Песков.