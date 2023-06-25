https://uz.sputniknews.ru/20230625/situatsiya-chvk-vagner-prigozhin-peskov-36282188.html

Ситуация с ЧВК "Вагнер" не повлияет на СВО — Песков

Ситуация с ЧВК "Вагнер" не повлияет на СВО — Песков

Пресс-секретарь президента России сообщил, что уголовное дело против главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено, он "уйдет в Беларусь".

2023-06-25T01:15+0500

2023-06-25T01:15+0500

2023-06-25T01:15+0500

россия

дмитрий песков

чвк "вагнер"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/04/28790452_0:208:2899:1839_1920x0_80_0_0_574e47b72c036cb24bd1a5d96ad1917b.jpg

ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. Уголовное дело в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено, он "уйдет в Беларусь", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.Чем именно Пригожин будет заниматься в Беларуси, не уточняется.По словам пресс-секретаря президента РФ, была высшая цель избежать кровопролития и внутренней конфронтации, во имя этих целей были усилия Лукашенко. Президент Беларуси сам вызвался вести переговоры, он лично знаком с Пригожиным.Как отметил Песков, часть бойцов ЧВК "Вагнер", которая изначально отказалась участвовать в "походе" Пригожина, подпишет по желанию контракты с Минобороны. Остальных преследовать не будут, учитывая их фронтовые заслуги.В ходе переговоров с Пригожиным кадровые перестановки в Министерстве обороны России вряд ли обсуждали, они являются прерогативой президента РФ.Сегодняшняя ситуация с ЧВК "Вагнер" ни в коем случае не повлияет на ход СВО, операция будет продолжена, отметил Песков.Как сообщил пресс-секретарь президента РФ, нового обращения Владимира Путина к нации в ближайшее время не будет.Режим контртеррористической операции в ряде регионов будет вскоре снят, уточнил Песков.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия чвк вагнер пригожин дмитрий песков пресс-секретарь президента россии переговоры специальная военная операция сво уголовное дело режим кто