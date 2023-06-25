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https://uz.sputniknews.ru/20230625/syrdarya-uzbeksko-kitayskiy-biznes-forum-36289780.html
В Сырдарье проходит узбекско-китайский бизнес-форум — фото
В Сырдарье проходит узбекско-китайский бизнес-форум — фото
В нем принимают участие более 250 представителей около 100 ведущих китайских компаний.
2023-06-25T18:02+0500
2023-06-25T18:02+0500
узбекистан
сырдарьинская область
бизнес-форум
китай
общество
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Узбекско-китайский бизнес-форум проходит в воскресенье в городе Гулистан Сырдарьинской области, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли.В мероприятии принимают участие более 250 представителей около 100 ведущих китайских компаний.В рамках форума проходит также выставка промышленной продукции, выпускаемой крупными узбекско-китайскими совместными предприятиями.По словам организаторов, цель выставки - раскрыть потенциал отраслей экономики Узбекистана и промышленного сотрудничества между регионами двух стран.
узбекистан
сырдарьинская область
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узбекистан сырдарьинская область гулистан узбекско-китайский бизнес-форум
узбекистан сырдарьинская область гулистан узбекско-китайский бизнес-форум

В Сырдарье проходит узбекско-китайский бизнес-форум — фото

18:02 25.06.2023
© Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги Сирдарёда Ўзбекистон-Хитой бизнес-форуми бўлиб ўтмоқда
Сирдарёда Ўзбекистон-Хитой бизнес-форуми бўлиб ўтмоқда - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2023
© Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
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В нем принимают участие более 250 представителей около 100 ведущих китайских компаний.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Узбекско-китайский бизнес-форум проходит в воскресенье в городе Гулистан Сырдарьинской области, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли.
© Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги Сирдарёда Ўзбекистон-Хитой бизнес-форуми бўлиб ўтмоқда
Сирдарёда Ўзбекистон-Хитой бизнес-форуми бўлиб ўтмоқда - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2023
Сирдарёда Ўзбекистон-Хитой бизнес-форуми бўлиб ўтмоқда
© Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
В мероприятии принимают участие более 250 представителей около 100 ведущих китайских компаний.
© Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги Сирдарёда Ўзбекистон-Хитой бизнес-форуми бўлиб ўтмоқда
Сирдарёда Ўзбекистон-Хитой бизнес-форуми бўлиб ўтмоқда - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2023
Сирдарёда Ўзбекистон-Хитой бизнес-форуми бўлиб ўтмоқда
© Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
"Форум послужит эффективной площадкой для развития прямых контактов между представителями бизнеса двух стран и выявления точек роста", — говорится в сообщении.
В рамках форума проходит также выставка промышленной продукции, выпускаемой крупными узбекско-китайскими совместными предприятиями.
© Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги Сирдарёда Ўзбекистон-Хитой бизнес-форуми бўлиб ўтмоқда
Сирдарёда Ўзбекистон-Хитой бизнес-форуми бўлиб ўтмоқда - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2023
Сирдарёда Ўзбекистон-Хитой бизнес-форуми бўлиб ўтмоқда
© Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
По словам организаторов, цель выставки - раскрыть потенциал отраслей экономики Узбекистана и промышленного сотрудничества между регионами двух стран.
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