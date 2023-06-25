https://uz.sputniknews.ru/20230625/syrdarya-uzbeksko-kitayskiy-biznes-forum-36289780.html

В Сырдарье проходит узбекско-китайский бизнес-форум — фото

В Сырдарье проходит узбекско-китайский бизнес-форум — фото

В нем принимают участие более 250 представителей около 100 ведущих китайских компаний.

2023-06-25T18:02+0500

2023-06-25T18:02+0500

2023-06-25T18:02+0500

узбекистан

сырдарьинская область

бизнес-форум

китай

общество

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Узбекско-китайский бизнес-форум проходит в воскресенье в городе Гулистан Сырдарьинской области, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли.В мероприятии принимают участие более 250 представителей около 100 ведущих китайских компаний.В рамках форума проходит также выставка промышленной продукции, выпускаемой крупными узбекско-китайскими совместными предприятиями.По словам организаторов, цель выставки - раскрыть потенциал отраслей экономики Узбекистана и промышленного сотрудничества между регионами двух стран.

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узбекистан сырдарьинская область гулистан узбекско-китайский бизнес-форум