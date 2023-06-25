В Сырдарье проходит узбекско-китайский бизнес-форум — фото
© Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги Сирдарёда Ўзбекистон-Хитой бизнес-форуми бўлиб ўтмоқда
© Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
В нем принимают участие более 250 представителей около 100 ведущих китайских компаний.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Узбекско-китайский бизнес-форум проходит в воскресенье в городе Гулистан Сырдарьинской области, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли.
© Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги Сирдарёда Ўзбекистон-Хитой бизнес-форуми бўлиб ўтмоқда
Сирдарёда Ўзбекистон-Хитой бизнес-форуми бўлиб ўтмоқда
© Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
В мероприятии принимают участие более 250 представителей около 100 ведущих китайских компаний.
© Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги Сирдарёда Ўзбекистон-Хитой бизнес-форуми бўлиб ўтмоқда
Сирдарёда Ўзбекистон-Хитой бизнес-форуми бўлиб ўтмоқда
© Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
"Форум послужит эффективной площадкой для развития прямых контактов между представителями бизнеса двух стран и выявления точек роста", — говорится в сообщении.
В рамках форума проходит также выставка промышленной продукции, выпускаемой крупными узбекско-китайскими совместными предприятиями.
© Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги Сирдарёда Ўзбекистон-Хитой бизнес-форуми бўлиб ўтмоқда
Сирдарёда Ўзбекистон-Хитой бизнес-форуми бўлиб ўтмоқда
© Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
По словам организаторов, цель выставки - раскрыть потенциал отраслей экономики Узбекистана и промышленного сотрудничества между регионами двух стран.