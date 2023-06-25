https://uz.sputniknews.ru/20230625/tanzila-narbaeva-vstrecha-posol-katara-36283668.html

Танзила Нарбаева встретилась с послом Катара

Танзила Нарбаева встретилась с послом Катара

Стороны обсудили развитие культурно-гуманитарного сотрудничества, в частности, перспективные проекты в сфере туризма.

2023-06-25T11:02+0500

2023-06-25T11:02+0500

2023-06-25T11:12+0500

узбекистан

катар

сотрудничество

сенат республики узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

посол

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/19/36283358_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_300cbecac9d549949a399ace8b8551bb.jpg

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева накануне встретилась с послом Катара в Узбекистане Хасаном Хамзой Асадом Мухаммадом Хашимом, сообщает пресс-служба Сената.В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние отношений между Узбекистаном и Катаром и перспективы их развития. В частности, затронули вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также дальнейшее укрепление межпарламентских связей.Посол отметил, что государственный визит эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани в Узбекистан в июне придал новый импульс двусторонним отношениям. Отметив, что Узбекистан является основным партнером Катара в регионе, дипломат подчеркнул важность развития межпарламентских отношений и отметил важность усилий парламентов двух стран в обеспечении реализации договоренностей, достигнутых на высоком уровне.Стороны также обсудили развитие культурно-гуманитарного сотрудничества, в частности, перспективные проекты в сфере туризма.

узбекистан

катар

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан катар посол председатель сената олий мажлиса танзила нарбаева встреча переговоры политика