https://uz.sputniknews.ru/20230625/tanzila-narbaeva-vstrecha-posol-katara-36283668.html
Танзила Нарбаева встретилась с послом Катара
Танзила Нарбаева встретилась с послом Катара
Стороны обсудили развитие культурно-гуманитарного сотрудничества, в частности, перспективные проекты в сфере туризма.
2023-06-25T11:02+0500
2023-06-25T11:02+0500
2023-06-25T11:12+0500
узбекистан
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сотрудничество
сенат республики узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
танзила нарбаева
посол
политика
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева накануне встретилась с послом Катара в Узбекистане Хасаном Хамзой Асадом Мухаммадом Хашимом, сообщает пресс-служба Сената.В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние отношений между Узбекистаном и Катаром и перспективы их развития. В частности, затронули вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также дальнейшее укрепление межпарламентских связей.Посол отметил, что государственный визит эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани в Узбекистан в июне придал новый импульс двусторонним отношениям. Отметив, что Узбекистан является основным партнером Катара в регионе, дипломат подчеркнул важность развития межпарламентских отношений и отметил важность усилий парламентов двух стран в обеспечении реализации договоренностей, достигнутых на высоком уровне.Стороны также обсудили развитие культурно-гуманитарного сотрудничества, в частности, перспективные проекты в сфере туризма.
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узбекистан катар посол председатель сената олий мажлиса танзила нарбаева встреча переговоры политика
узбекистан катар посол председатель сената олий мажлиса танзила нарбаева встреча переговоры политика
Танзила Нарбаева встретилась с послом Катара
11:02 25.06.2023 (обновлено: 11:12 25.06.2023)
Стороны обсудили развитие культурно-гуманитарного сотрудничества, в частности, перспективные проекты в сфере туризма.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik.
Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева накануне встретилась с послом Катара в Узбекистане Хасаном Хамзой Асадом Мухаммадом Хашимом, сообщает
пресс-служба Сената.
В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние отношений между Узбекистаном и Катаром и перспективы их развития. В частности, затронули вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также дальнейшее укрепление межпарламентских связей.
"Развитие взаимного сотрудничества с катарским парламентом является одним из наших приоритетов. Сегодняшний диалог дает возможность обсудить вопросы развития межпарламентского сотрудничества. С этой точки зрения, практические консультации "групп дружбы" и профильных комитетов наших парламентов станут важным импульсом для обогащения отношений двух стран новым содержанием и полной реализации потенциала сотрудничества", - сказала Нарбаева.
Посол отметил, что государственный визит эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани в Узбекистан в июне придал новый импульс двусторонним отношениям. Отметив, что Узбекистан является основным партнером Катара в регионе, дипломат подчеркнул важность развития межпарламентских отношений и отметил важность усилий парламентов двух стран в обеспечении реализации договоренностей, достигнутых на высоком уровне.
Стороны также обсудили развитие культурно-гуманитарного сотрудничества, в частности, перспективные проекты в сфере туризма.