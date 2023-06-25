https://uz.sputniknews.ru/20230625/turisticheskiy-potentsial-uzbekistana-prezentovali-v-turtsii-36283820.html

Туристический потенциал Узбекистана презентовали в Турции

Туристический потенциал Узбекистана презентовали в Турции

В рамках мероприятия была организована выставка фотографий, на которых изображены исторические памятники и уникальные артефакты из Самарканда, Бухары, Хивы и Коканда.

2023-06-25T11:45+0500

2023-06-25T11:45+0500

2023-06-25T11:45+0500

узбекистан

турция

туризм

общество

презентация

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В турецком городе Бурса состоялась презентация туристического потенциала Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Мероприятие состоялось по инициативе посольства Узбекистана в Анкаре и Генерального консульства в Стамбуле.В нем приняли участие представитель Министерства культуры и туризма Турции Камиль Озер, член правления Торгово-промышленной палаты Бурсы Эрол Кылыч и представители более 20 туристических агентств. Гостям рассказали о туристическом потенциале Узбекистана, в частности, о направлении зиёрат-туризма.Участники встречи обсудили необходимые меры по увеличению турпотока из Турции в Узбекистан, организации групповых паломнических туров в республику.В рамках мероприятия также прошла выставка фотографий, на которых изображены исторические памятники и уникальные артефакты из Самарканда, Бухары, Хивы и Коканда.

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