https://uz.sputniknews.ru/20230625/turisticheskiy-potentsial-uzbekistana-prezentovali-v-turtsii-36283820.html
Туристический потенциал Узбекистана презентовали в Турции
Туристический потенциал Узбекистана презентовали в Турции
В рамках мероприятия была организована выставка фотографий, на которых изображены исторические памятники и уникальные артефакты из Самарканда, Бухары, Хивы и Коканда.
2023-06-25T11:45+0500
2023-06-25T11:45+0500
2023-06-25T11:45+0500
узбекистан
турция
туризм
общество
презентация
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В турецком городе Бурса состоялась презентация туристического потенциала Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Мероприятие состоялось по инициативе посольства Узбекистана в Анкаре и Генерального консульства в Стамбуле.В нем приняли участие представитель Министерства культуры и туризма Турции Камиль Озер, член правления Торгово-промышленной палаты Бурсы Эрол Кылыч и представители более 20 туристических агентств. Гостям рассказали о туристическом потенциале Узбекистана, в частности, о направлении зиёрат-туризма.Участники встречи обсудили необходимые меры по увеличению турпотока из Турции в Узбекистан, организации групповых паломнических туров в республику.В рамках мероприятия также прошла выставка фотографий, на которых изображены исторические памятники и уникальные артефакты из Самарканда, Бухары, Хивы и Коканда.
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узбекистан турция туризм общество туристический потенциал зиёрат-туризм презентация
узбекистан турция туризм общество туристический потенциал зиёрат-туризм презентация
Туристический потенциал Узбекистана презентовали в Турции
В рамках мероприятия была организована выставка фотографий, на которых изображены исторические памятники и уникальные артефакты из Самарканда, Бухары, Хивы и Коканда.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik.
В турецком городе Бурса состоялась презентация туристического потенциала Узбекистана, сообщает
ИА "Дунё".
Мероприятие состоялось по инициативе посольства Узбекистана в Анкаре и Генерального консульства в Стамбуле.
В нем приняли участие представитель Министерства культуры и туризма Турции Камиль Озер, член правления Торгово-промышленной палаты Бурсы Эрол Кылыч и представители более 20 туристических агентств. Гостям рассказали о туристическом потенциале Узбекистана, в частности, о направлении зиёрат-туризма.
Участники встречи обсудили необходимые меры по увеличению турпотока из Турции в Узбекистан, организации групповых паломнических туров в республику.
В рамках мероприятия также прошла выставка фотографий, на которых изображены исторические памятники и уникальные артефакты из Самарканда, Бухары, Хивы и Коканда.