https://uz.sputniknews.ru/20230625/uzbekistan-massovyy-zabeg-yangi-nafas-36289483.html

В Узбекистане прошел массовый забег "Янги нафас" — фото

В Узбекистане прошел массовый забег "Янги нафас" — фото

В массовых соревнованиях по бегу приняли участие более 60 000 любителей бега по всей стране.

2023-06-25T16:29+0500

2023-06-25T16:29+0500

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спорт

узбекистан

забег

бег

национальный олимпийский комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. По всему Узбекистану прошли массовые соревнования по бегу "Янги нафас", приуроченные к Международному олимпийскому дню и Дню молодежи. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.Акция проходила в 16 городах Узбекистана. В ней приняли участие более 60 тыс. человек по всей стране, включая курсантов и выпускников военных училищ. Помимо узбекистанцев в состязаниях участвовали спортсмены из Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, а также представители дипломатического корпуса.Соревнования проводились на дистанции 1 миля (1609 метров) и 3 км в городах Фергана, Наманган, Бухара, Самарканд, Нукус и 3 км в городах Андижан, Гулистан, Нурафшан, Джизак, Термез, Навои, Каровулбазар, Карши, Ургенч и Гузор.В Ташкенте состязания на дистанциях 1 миля, 3 км и 10 км проходили на поле перед комплексом "Хумо Арена".

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