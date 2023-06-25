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https://uz.sputniknews.ru/20230625/uzbekistan-massovyy-zabeg-yangi-nafas-36289483.html
В Узбекистане прошел массовый забег "Янги нафас" — фото
В Узбекистане прошел массовый забег "Янги нафас" — фото
В массовых соревнованиях по бегу приняли участие более 60 000 любителей бега по всей стране.
2023-06-25T16:29+0500
2023-06-25T17:29+0500
спорт
узбекистан
забег
бег
национальный олимпийский комитет узбекистана
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. По всему Узбекистану прошли массовые соревнования по бегу "Янги нафас", приуроченные к Международному олимпийскому дню и Дню молодежи. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.Акция проходила в 16 городах Узбекистана. В ней приняли участие более 60 тыс. человек по всей стране, включая курсантов и выпускников военных училищ. Помимо узбекистанцев в состязаниях участвовали спортсмены из Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, а также представители дипломатического корпуса.Соревнования проводились на дистанции 1 миля (1609 метров) и 3 км в городах Фергана, Наманган, Бухара, Самарканд, Нукус и 3 км в городах Андижан, Гулистан, Нурафшан, Джизак, Термез, Навои, Каровулбазар, Карши, Ургенч и Гузор.В Ташкенте состязания на дистанциях 1 миля, 3 км и 10 км проходили на поле перед комплексом "Хумо Арена".
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узбекистан спорт забег янги нафас национальный олимпийский комитет
узбекистан спорт забег янги нафас национальный олимпийский комитет

В Узбекистане прошел массовый забег "Янги нафас" — фото

16:29 25.06.2023 (обновлено: 17:29 25.06.2023)
© МОҚЎзбекистон бўйлаб “Янги нафас” оммавий югуриш мусобақаси ўтказилди
Ўзбекистон бўйлаб “Янги нафас” оммавий югуриш мусобақаси ўтказилди - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2023
© МОҚ
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В массовых соревнованиях по бегу приняли участие более 60 000 любителей бега по всей стране.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. По всему Узбекистану прошли массовые соревнования по бегу "Янги нафас", приуроченные к Международному олимпийскому дню и Дню молодежи. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.
© МОҚЎзбекистон бўйлаб “Янги нафас” оммавий югуриш мусобақаси ўтказилди
Ўзбекистон бўйлаб “Янги нафас” оммавий югуриш мусобақаси ўтказилди - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2023
Ўзбекистон бўйлаб “Янги нафас” оммавий югуриш мусобақаси ўтказилди
© МОҚ
Акция проходила в 16 городах Узбекистана. В ней приняли участие более 60 тыс. человек по всей стране, включая курсантов и выпускников военных училищ. Помимо узбекистанцев в состязаниях участвовали спортсмены из Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, а также представители дипломатического корпуса.
© МОҚЎзбекистон бўйлаб “Янги нафас” оммавий югуриш мусобақаси ўтказилди
Ўзбекистон бўйлаб “Янги нафас” оммавий югуриш мусобақаси ўтказилди - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2023
Ўзбекистон бўйлаб “Янги нафас” оммавий югуриш мусобақаси ўтказилди
© МОҚ
Соревнования проводились на дистанции 1 миля (1609 метров) и 3 км в городах Фергана, Наманган, Бухара, Самарканд, Нукус и 3 км в городах Андижан, Гулистан, Нурафшан, Джизак, Термез, Навои, Каровулбазар, Карши, Ургенч и Гузор.
© МОҚЎзбекистон бўйлаб “Янги нафас” оммавий югуриш мусобақаси ўтказилди
Ўзбекистон бўйлаб “Янги нафас” оммавий югуриш мусобақаси ўтказилди - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2023
Ўзбекистон бўйлаб “Янги нафас” оммавий югуриш мусобақаси ўтказилди
© МОҚ
В Ташкенте состязания на дистанциях 1 миля, 3 км и 10 км проходили на поле перед комплексом "Хумо Арена".
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