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Девушка тратит миллионы на бездомных собак — трогательная история добре и милосердии
Девушка тратит миллионы на бездомных собак — трогательная история добре и милосердии
Каждый день Яна едет спасать брошенных на улице животных, для которых может стать последним шансом на жизнь. Девушка посвятила более десяти лет помощи животным. Трогательная история Яны – в нашем видео.
2023-06-25T21:00+0500
2023-06-25T21:00+0500
2023-06-25T21:00+0500
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узбекистан
животные
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Яна Шпак более 10 лет спасает бездомных животных. В квартире у девушки уже живут 3 дворняги, которых Яна выходила и не смогла отдать. Каждый день девушка едет спасать брошенных на улице животных, для которых она может стать последним шансом на жизнь. Однако, несмотря на добрые поступки, девушка часто сталкивается с осуждением за свою помощь животным. Почему она стала помогать бездомным животным, и какие суммы тратит на них, она рассказала в сюжете Sputnik.
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узбекистан видео бездомные собаки помощь благотворительность яна шпак волонтер
узбекистан видео бездомные собаки помощь благотворительность яна шпак волонтер
Девушка тратит миллионы на бездомных собак — трогательная история добре и милосердии
Каждый день Яна едет спасать брошенных на улице животных, для которых может стать последним шансом на жизнь. Девушка посвятила более десяти лет помощи животным. Трогательная история Яны – в нашем видео.
Яна Шпак более 10 лет спасает бездомных животных. В квартире у девушки уже живут 3 дворняги, которых Яна выходила и не смогла отдать.
Каждый день девушка едет спасать брошенных на улице животных, для которых она может стать последним шансом на жизнь.
Однако, несмотря на добрые поступки, девушка часто сталкивается с осуждением за свою помощь животным.
Почему она стала помогать бездомным животным, и какие суммы тратит на них, она рассказала в сюжете Sputnik.