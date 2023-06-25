https://uz.sputniknews.ru/20230625/video-devushka-pomoshch-bezdomnym-sobakam-36288945.html

Девушка тратит миллионы на бездомных собак — трогательная история добре и милосердии

Девушка тратит миллионы на бездомных собак — трогательная история добре и милосердии

Каждый день Яна едет спасать брошенных на улице животных, для которых может стать последним шансом на жизнь. Девушка посвятила более десяти лет помощи животным. Трогательная история Яны – в нашем видео.

2023-06-25T21:00+0500

2023-06-25T21:00+0500

2023-06-25T21:00+0500

видео

узбекистан

животные

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Яна Шпак более 10 лет спасает бездомных животных. В квартире у девушки уже живут 3 дворняги, которых Яна выходила и не смогла отдать. Каждый день девушка едет спасать брошенных на улице животных, для которых она может стать последним шансом на жизнь. Однако, несмотря на добрые поступки, девушка часто сталкивается с осуждением за свою помощь животным. Почему она стала помогать бездомным животным, и какие суммы тратит на них, она рассказала в сюжете Sputnik.

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