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https://uz.sputniknews.ru/20230626/-rossiya-intervyu-lavrov-glavnoye-36326425.html
"Запад выдает желаемое за действительное": главное из интервью Лаврова
"Запад выдает желаемое за действительное": главное из интервью Лаврова
Министр иностранных дел России в интервью RT рассказал, как события вокруг ЧВК "Вагнер" повлияет на отношения РФ с партнерами и противниками.
2023-06-26T18:49+0500
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россия
мид россии
мид рф
сергей лавров
интервью
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ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. Европейские и американские СМИ, освещая события в России 24 июня, выдавали "желаемое за действительное", заявил в интервью RT глава МИД России Сергей Лавров.Лавров напомнил о сообщениях CNN о том, что США якобы заранее знали о готовящемся мятеже. "Они сообщили, что американская разведка за несколько дней знала о готовящемся мятеже, но решила об этом никому не рассказывать. Видимо, в надежде на то, что мятеж удастся", - отметил министр.О чем еще говорил Сергей Лавров на интервью:Напомним, в ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.
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россия мид министр иностранных дел сергей лавров интервью коллективный запад страны африки киев макрон евгений рпигожин чвк вагнер
россия мид министр иностранных дел сергей лавров интервью коллективный запад страны африки киев макрон евгений рпигожин чвк вагнер

"Запад выдает желаемое за действительное": главное из интервью Лаврова

18:49 26.06.2023 (обновлено: 18:53 26.06.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2023
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России в интервью RT рассказал, как события вокруг ЧВК "Вагнер" повлияет на отношения РФ с партнерами и противниками.
ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. Европейские и американские СМИ, освещая события в России 24 июня, выдавали "желаемое за действительное", заявил в интервью RT глава МИД России Сергей Лавров.

"Наверное, желаемое за действительное, есть такой способ передавать то, что охватило наших западных коллег вчера и вечером в субботу. Я знакомился с тем, как освещаются события в России", - сказал Сергей Лавров.

Лавров напомнил о сообщениях CNN о том, что США якобы заранее знали о готовящемся мятеже. "Они сообщили, что американская разведка за несколько дней знала о готовящемся мятеже, но решила об этом никому не рассказывать. Видимо, в надежде на то, что мятеж удастся", - отметил министр.
"И на эту же мысль меня сподвигает ещё одно сообщение CNN, которое прозвучало буквально вчера, со ссылкой на аналитиков американской разведки, где было сказано, что ожидалось, что поход Пригожина на Москву встретит гораздо большее сопротивление и будет намного более кровавым, чем это было на самом деле. Здесь такой косвенный ответ на ваш вопрос, чего ожидали", - добавил Лавров.
О чем еще говорил Сергей Лавров на интервью:
Реакция президента Франции Эммануэля Макрона показывает, что он явно увидел шанс для того, чтобы реализовать угрозу нанесения Западом стратегического поражения России.
"Я думаю, тут даже школьник восьмого класса поймет ту позицию, которая отстаивает Макрон, явно увидевший в нынешнем развитии событий шанс для того, чтобы реализовать угрозу, как мантру повторяемую натовскими руководителями, о том, чтобы Украина нанесла стратегическое поражение России. Имея в виду естественно не Украину, а весь западный лагерь", - подчеркнул министр.
При этом, в телефонных разговорах руководители стран-партнеров высказывали поддержку России в сложившейся ситуации, подчеркнул Лавров.
Произошедшее вокруг Евгения Пригожина не окажет влияния на отношения Москвы с партнерами и друзьями, а отношения коллективного Запада с Россией разрушены по его инициативе.
Субботняя ситуация не отразилась на отношения РФ с партнерами в Африке, уточнил Лавров. Какой-либо паники в этих странах не заметно, никакие конъюнктурные моменты не могут повлиять на стратегические отношения с партнерами.
Он также назвал бредом заявления Киева, что Россия планирует подорвать Запорожскую АЭС.
Напомним, в ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.
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