https://uz.sputniknews.ru/20230626/-rossiya-intervyu-lavrov-glavnoye-36326425.html

"Запад выдает желаемое за действительное": главное из интервью Лаврова

"Запад выдает желаемое за действительное": главное из интервью Лаврова

Министр иностранных дел России в интервью RT рассказал, как события вокруг ЧВК "Вагнер" повлияет на отношения РФ с партнерами и противниками.

2023-06-26T18:49+0500

2023-06-26T18:49+0500

2023-06-26T18:53+0500

россия

мид россии

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сергей лавров

интервью

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ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. Европейские и американские СМИ, освещая события в России 24 июня, выдавали "желаемое за действительное", заявил в интервью RT глава МИД России Сергей Лавров.Лавров напомнил о сообщениях CNN о том, что США якобы заранее знали о готовящемся мятеже. "Они сообщили, что американская разведка за несколько дней знала о готовящемся мятеже, но решила об этом никому не рассказывать. Видимо, в надежде на то, что мятеж удастся", - отметил министр.О чем еще говорил Сергей Лавров на интервью:Напомним, в ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.

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