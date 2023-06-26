https://uz.sputniknews.ru/20230626/aviapark-kompaniya-silk-avia-sem-samoletov-36313730.html

Авиапарк узбекской компании Silk Avia пополнят семь самолетов

Авиапарк узбекской компании Silk Avia пополнят семь самолетов

Соответствующие договоренности достигнуты на полях Международного авиакосмического салона Париж-Ле-Бурже. 26.06.2023, Sputnik Узбекистан

2023-06-26T15:04+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Первая региональная авиакомпания Узбекистана Silk Avia и концерн ATR договорились о пополнении авиапарка Silk Avia еще тремя ATR72-600 и двумя самолетами меньшей вместимости (до 50 пассажиров) ATR42-600. Об этом сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS.Кроме того, в рамках авиасалона в Париже авиакомпания подписала договор с лизинговой компанией Nordic Aviation Capital (Ирландия) на операционный лизинг (вид финансовой аренды) двух самолетов ATR72-600.В компании также прорабатывают вопрос по созданию тренажерного центра и организации линейного и базового обслуживания самолетов ATR в Узбекистане, говорится в сообщении. Воздушные суда прибудут в Ташкент с завода ATR в Тулузе (Франция) в октябре и ноябре 2023 года. Авиакомпания Silk Avia начала выполнение регулярных авиарейсов в города Узбекистана 25 апреля и за первый месяц перевезла порядка 12 тысяч пассажиров. На данный момент в авиакомпании эксплуатируют три воздушных судна типа ATR72-600.Ранее стало известно, что в дни Курбан хайита Uzbekistan Airways запустит дополнительные рейсы.

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