https://uz.sputniknews.ru/20230626/aviapark-kompaniya-silk-avia-sem-samoletov-36313730.html
Авиапарк узбекской компании Silk Avia пополнят семь самолетов
Авиапарк узбекской компании Silk Avia пополнят семь самолетов
Соответствующие договоренности достигнуты на полях Международного авиакосмического салона Париж-Ле-Бурже. 26.06.2023, Sputnik Узбекистан
2023-06-26T15:04+0500
2023-06-26T15:04+0500
2023-06-26T15:37+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Первая региональная авиакомпания Узбекистана Silk Avia и концерн ATR договорились о пополнении авиапарка Silk Avia еще тремя ATR72-600 и двумя самолетами меньшей вместимости (до 50 пассажиров) ATR42-600. Об этом сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS.Кроме того, в рамках авиасалона в Париже авиакомпания подписала договор с лизинговой компанией Nordic Aviation Capital (Ирландия) на операционный лизинг (вид финансовой аренды) двух самолетов ATR72-600.В компании также прорабатывают вопрос по созданию тренажерного центра и организации линейного и базового обслуживания самолетов ATR в Узбекистане, говорится в сообщении. Воздушные суда прибудут в Ташкент с завода ATR в Тулузе (Франция) в октябре и ноябре 2023 года. Авиакомпания Silk Avia начала выполнение регулярных авиарейсов в города Узбекистана 25 апреля и за первый месяц перевезла порядка 12 тысяч пассажиров. На данный момент в авиакомпании эксплуатируют три воздушных судна типа ATR72-600.Ранее стало известно, что в дни Курбан хайита Uzbekistan Airways запустит дополнительные рейсы.
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узбекистан
Авиапарк узбекской компании Silk Avia пополнят семь самолетов
15:04 26.06.2023 (обновлено: 15:37 26.06.2023)
Соответствующие договоренности достигнуты на полях Международного авиакосмического салона Париж-Ле-Бурже.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik.
Первая региональная авиакомпания Узбекистана Silk Avia и концерн ATR договорились о пополнении авиапарка Silk Avia еще тремя ATR72-600 и двумя самолетами меньшей вместимости (до 50 пассажиров) ATR42-600. Об этом сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS
.
Кроме того, в рамках авиасалона в Париже авиакомпания подписала договор с лизинговой компанией Nordic Aviation Capital (Ирландия) на операционный лизинг (вид финансовой аренды) двух самолетов ATR72-600.
В компании также прорабатывают вопрос по созданию тренажерного центра и организации линейного и базового обслуживания самолетов ATR в Узбекистане, говорится в сообщении.
Воздушные суда прибудут в Ташкент с завода ATR в Тулузе (Франция) в октябре и ноябре 2023 года.
Авиакомпания Silk Avia начала выполнение регулярных авиарейсов в города Узбекистана 25 апреля и за первый месяц перевезла порядка 12 тысяч пассажиров. На данный момент в авиакомпании эксплуатируют три воздушных судна типа ATR72-600.