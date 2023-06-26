https://uz.sputniknews.ru/20230626/delovaya-aktivnost-uzbekistan-may-rost-seir-36298142.html

За счет чего бизнес-активность в Узбекистане в мае выросла

За счет чего бизнес-активность в Узбекистане в мае выросла

ЦЭИР провел исследование делового климата реального сектора и сферы услуг, а также мониторинг бизнес-активности регионов

2023-06-26T13:02+0500

2023-06-26T13:02+0500

2023-06-26T13:25+0500

узбекистан

центр

бизнес

финансирование

опрос

предприниматель

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Деловая активность в Узбекистане в мае показала рост после снижения в апреле. Это связано с улучшением в сфере строительства и секторе промышленности, сообщает Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР). При этом, бизнес-климат в сфере услуг претерпел некоторое снижение, говорится в сообщении.Для получения этих данных ЦЭИР провел опрос, в котором приняли участие свыше 1 тыс. предпринимателей по всей республике. Динамика показателей бизнес-климатаВ мае сводный индикатор бизнес-климата вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 1 пункт и составил 60 пунктов, что оценивает состояние бизнес-климата в стране как положительное.Деловые настроения в промышленности выросли на 13 значений, до 67 пунктов, а в секторе строительства отмечен рост на 12 пунктов до 70 пунктов соответственно.Однако если сводный индикатор бизнес-климата в сфере услуг с начала года четыре месяца подряд показывал стабильный рост, то в мае он прервался, снизившись на 7 пунктов, и составил 60 пунктов.Показатель текущего состояния бизнеса немного вырос и составил 46 пунктов, что также объясняется значительным улучшением текущего состояния в сфере строительства и промышленности и ухудшением текущего состояния в сфере услуг.Доля предпринимателей, ожидающих улучшение общего состояния их бизнеса в ближайшие 3 месяца, составила 74%, 69% ожидают дальнейшего повышения спроса на товары и услуги, а 64% планируют увеличить количество работников.Отмечается также, что 20% предпринимателей ожидают повышение цен на их товары/услуги в ближайшие 3 месяца.В целом, анализ текущей ситуации означает, что положительная тенденция в развитии экономики сохранится в ближайшие 3 месяца.Анализ причин изменений показателейВ мае число предпринимателей, которые сталкивались с барьерами, уменьшилось на 6%. С апреля по май с 9% до 4% сократилась доля предпринимателей, сообщающих о вопросах касательно высоких налоговых ставок.Между тем, предприниматели из промышленного сектора стали чаще сообщать о проблемах в электроснабжении. С другой стороны, наблюдалось сокращение таких препятствий, как высокие налоговые ставки, их число за месяц уменьшилось на 16%, еще на 9% стало меньше предпринимателей, испытывающих сложности в доступе к земельным участкам и недостаток в кадрах.В то же время строительный сектор стал меньше сообщать о проблемах налогового администрирования, выдачи разрешений и лицензий, газоснабжения, коррупции и недостатка кадров.В сфере услуг участились проблемы доступа к земельным участкам. Вместе с тем снизилась доля предпринимателей, указывающих на сложности в доступе к финансированию, на 3% и высоких налоговых ставок — на 4%.

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