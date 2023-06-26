https://uz.sputniknews.ru/20230626/kakie-izmeneniya-jdut-uzbekistantsev-s-1-iyulya-36328992.html
Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 июля
Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 июля
Работникам теплиц вернут подоходный налог, все нормативно-правовые акты будут проверять на соответствие правилам ВТО, IT-специалисты будут повышать квалификацию. Подробности — в нашем традиционном обзоре.
2023-06-26T20:58+0500
2023-06-26T20:58+0500
2023-06-26T20:58+0500
узбекистан
общество
законодательство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/06/24397231_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_9f4d508cad1828de9a8e01536baa41ed.jpg
Сотрудникам тепличных хозяйств вернут подоходный налогНачинает действовать порядок возврата подоходного налога с работников теплиц. При этом размер земельной площади под теплицей должен превышать 25 соток. Одновременно необходимо соблюдать следующие условия:Проверка законодательстваС 1 июля 2023 года все принимаемые нормативно-правовые акты должны соответствовать правилам и нормам Всемирной торговой организации.Усиливается экологический контрольСреди населения и общественности запустят Общенациональное движение "Массовый сбор отходов" и начнет действовать система "Общественный экологический контролер".Наряду с этим, появится должность заместителя Генерального прокурора, ответственного за соблюдение и надзор за исполнением законодательства в сфере экологии, охраны окружающей среды и лесного хозяйства.Ответственные IT- специалисты начнут повышать квалификациюС 1 июля сотрудники государственных органов, ответственные за информационно-коммуникационные технологии, будут проходить повышение квалификации один раз в 3 года.Соответствующие курсы длительностью не менее 24 часов организует Минцифры. При этом обучившиеся сотрудники проходят рейтинговую оценку каждые два месяца.Автоматический учет движения природного газаВ республике начинает действовать единая автоматизированная система ведения учета добычи, переработки и реализации природного газа и жидких углеводородов.До 1 июля 2023 года на всех пунктах приема и передачи природного газа должны быть установлены электронные онлайн-счетчики. Эти счетчики будут интегрированы с информационными системами налоговых органов, будет движения природного газа.Система сертификатов "зеленой энергии"Поэтапно начнет действовать система сертификатов "зеленой энергии", которые подтверждают выработку электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии. С 1 июля 2023 года она действует для электроэнергии, выработанной на гидроэлектростанциях системы АО "Узбекгидроэнерго".А позже, с 1 октября 2023 года – для электроэнергии, выработанной на солнечных, ветровых и гидроэлектростанциях.При этом один сертификат "зеленой энергии" подтверждает выработку 1 000 кВт/час электроэнергии.Заложенное имущество будут выставлять на е-аукционыЭто делается для усовершенствования системы удовлетворения требований кредиторов, обеспеченных залогом.С 1 июля 2023 года при обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке разрешается выставлять объект залога на аукцион на электронной торговой платформе "E-auksion" на основании заказа кредитора или должника.Руководителей госпредприятий назначают на конкурсной основеС 1 июля назначать или избирать руководителей предприятий с государственным участием и их заместителей будут на конкурсной основе, за исключением случаев, предусмотренных решениями президента страны.Также будет внедрена новая система информирования общественности о государственных активах, об управлении ими и их приватизации.Так, сведения об объектах государственного недвижимого имущества, госдоле, государственных унитарных предприятиях и государственных учреждениях, а также о принадлежащих им автотранспортных средствах будут отображаться на официальном веб-сайте Агентства в режиме реального времени.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/06/24397231_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_09a05a464aed1b8042f7932948ed7abb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан законодательство новости изменения новые законодательные акты вступят в силу с 1 июля подоходный налог теплицы нормативно-правовые акты вто it-специалисты
узбекистан законодательство новости изменения новые законодательные акты вступят в силу с 1 июля подоходный налог теплицы нормативно-правовые акты вто it-специалисты
Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 июля
Работникам теплиц вернут подоходный налог, все нормативно-правовые акты будут проверять на соответствие правилам ВТО, экологический контроль усилят, IT-специалисты будут повышать квалификацию. Подробности — в нашем традиционном обзоре.
Сотрудникам тепличных хозяйств вернут подоходный налог
Начинает действовать порядок возврата подоходного налога с работников теплиц. При этом размер земельной площади под теплицей должен превышать 25 соток. Одновременно необходимо соблюдать следующие условия:
на каждые 5 соток приходится не менее 1 работника;
ежемесячно каждому работнику выплачивается менее 1 размера минимальной оплаты труда;
доход от профильной деятельности (теплиц) должен составлять не менее 60% общего дохода.
Проверка законодательства
С 1 июля 2023 года все принимаемые нормативно-правовые акты должны соответствовать правилам и нормам Всемирной торговой организации.
Усиливается экологический контроль
Среди населения и общественности запустят Общенациональное движение "Массовый сбор отходов" и начнет действовать система "Общественный экологический контролер".
Наряду с этим, появится должность заместителя Генерального прокурора, ответственного за соблюдение и надзор за исполнением законодательства в сфере экологии, охраны окружающей среды и лесного хозяйства.
Ответственные IT- специалисты начнут повышать квалификацию
С 1 июля сотрудники государственных органов, ответственные за информационно-коммуникационные технологии, будут проходить повышение квалификации один раз в 3 года.
Соответствующие курсы длительностью не менее 24 часов организует Минцифры. При этом обучившиеся сотрудники проходят рейтинговую оценку каждые два месяца.
Автоматический учет движения природного газа
В республике начинает действовать единая автоматизированная система ведения учета добычи, переработки и реализации природного газа и жидких углеводородов.
До 1 июля 2023 года на всех пунктах приема и передачи природного газа должны быть установлены электронные онлайн-счетчики. Эти счетчики будут интегрированы с информационными системами налоговых органов, будет движения природного газа.
Система сертификатов "зеленой энергии"
Поэтапно начнет действовать система сертификатов "зеленой энергии", которые подтверждают выработку электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии. С 1 июля 2023 года она действует для электроэнергии, выработанной на гидроэлектростанциях системы АО "Узбекгидроэнерго".
А позже, с 1 октября 2023 года – для электроэнергии, выработанной на солнечных, ветровых и гидроэлектростанциях.
При этом один сертификат "зеленой энергии" подтверждает выработку 1 000 кВт/час электроэнергии.
Заложенное имущество будут выставлять на е-аукционы
Это делается для усовершенствования системы удовлетворения требований кредиторов, обеспеченных залогом.
С 1 июля 2023 года при обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке разрешается выставлять объект залога на аукцион на электронной торговой платформе "E-auksion" на основании заказа кредитора или должника.
Руководителей госпредприятий назначают на конкурсной основе
С 1 июля назначать или избирать руководителей предприятий с государственным участием и их заместителей будут на конкурсной основе, за исключением случаев, предусмотренных решениями президента страны.
Также будет внедрена новая система информирования общественности о государственных активах, об управлении ими и их приватизации.
Так, сведения об объектах государственного недвижимого имущества, госдоле, государственных унитарных предприятиях и государственных учреждениях, а также о принадлежащих им автотранспортных средствах будут отображаться на официальном веб-сайте Агентства в режиме реального времени.