Певица из Узбекистана взяла Гран-при музыкального фестиваля в Азербайджане
09:49 26.06.2023 (обновлено: 09:59 26.06.2023)
© пресс-служба Министерства культуры и туризма Певица из Узбекистана взяла Гран-при музыкального фестиваля в Азербайджане
© пресс-служба Министерства культуры и туризма
За победу в фестивале боролись 22 музыканта и исполнителя из Узбекистана, Турции, Ирана, Израиля и Азербайджана.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Узбекская певица Мохичехра Шомуродова завоевала Гран-при на VI Фестивале мугама в Азербайджане, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма.
В числе победителей также музыканты Дустмурод Негмуродов и Шохджахон Ериев заняли 3-е и 2-е места соответственно.
Итоги музыкального конкурса следующие:
Музыканты:
Гран-при — Вагиф Тахмазов (Азербайджан);
1. Анар Вализода (Азербайджан);
2. Шохджахон Ериев (Узбекистан)
3. Джахандар Микаилов (Азербайджан);
Гран-при — Вагиф Тахмазов (Азербайджан);
1. Анар Вализода (Азербайджан);
2. Шохджахон Ериев (Узбекистан)
3. Джахандар Микаилов (Азербайджан);
© пресс-служба Министерства культуры и туризмаВ Азербайджане прошел VI фестиваль мугама
В Азербайджане прошел VI фестиваль мугама
© пресс-служба Министерства культуры и туризма
Исполнители:
Гран-при — Мохичехра Шомуродова (Узбекистан);
1. Мирали Саризада (Азербайджан);
2. Дашкин Курчали (Азербайджан);
3. Дустмурод Негмуродов (Узбекистан).
Гран-при — Мохичехра Шомуродова (Узбекистан);
1. Мирали Саризада (Азербайджан);
2. Дашкин Курчали (Азербайджан);
3. Дустмурод Негмуродов (Узбекистан).
© пресс-служба Министерства культуры и туризмаВ Азербайджане прошел фестиваль мугама
В Азербайджане прошел фестиваль мугама
© пресс-служба Министерства культуры и туризма
Победители получат следующие денежные вознаграждения:
Гран-при — 20 000 евро;
1 место — 15 000 евро;
2 место — 10 000 евро;
3 место — 5 000 евро.
Гран-при — 20 000 евро;
1 место — 15 000 евро;
2 место — 10 000 евро;
3 место — 5 000 евро.
Кроме того, в рамках фестиваля была организована персональная фотовыставка узбекского фотографа Хусниддина Ато "Исполнители мугама".
Напомним, VI фестиваль мугама проходил с 18 по 25 июня текущего года в Баку. За победу в нем боролись 22 музыканта и исполнителя из Узбекистана, Турции, Ирана, Израиля и Азербайджана.