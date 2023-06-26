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https://uz.sputniknews.ru/20230626/pevitsa-uzbekistan-gran-pri-festival-mugam-azerbaydjan-36294428.html
Певица из Узбекистана взяла Гран-при музыкального фестиваля в Азербайджане
Певица из Узбекистана взяла Гран-при музыкального фестиваля в Азербайджане
За победу в фестивале боролись 22 музыканта и исполнителя из Узбекистана, Турции, Ирана, Израиля и Азербайджана
2023-06-26T09:49+0500
2023-06-26T09:59+0500
узбекистан
азербайджан
баку
фестиваль
музыка
музыканты
турция
иран
израиль
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Узбекская певица Мохичехра Шомуродова завоевала Гран-при на VI Фестивале мугама в Азербайджане, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма.В числе победителей также музыканты Дустмурод Негмуродов и Шохджахон Ериев заняли 3-е и 2-е места соответственно.Итоги музыкального конкурса следующие:Музыканты: Гран-при — Вагиф Тахмазов (Азербайджан);1. Анар Вализода (Азербайджан);2. Шохджахон Ериев (Узбекистан)3. Джахандар Микаилов (Азербайджан);Исполнители:Гран-при — Мохичехра Шомуродова (Узбекистан);1. Мирали Саризада (Азербайджан);2. Дашкин Курчали (Азербайджан);3. Дустмурод Негмуродов (Узбекистан).Победители получат следующие денежные вознаграждения:Гран-при — 20 000 евро;1 место — 15 000 евро;2 место — 10 000 евро;3 место — 5 000 евро.Кроме того, в рамках фестиваля была организована персональная фотовыставка узбекского фотографа Хусниддина Ато "Исполнители мугама".Напомним, VI фестиваль мугама проходил с 18 по 25 июня текущего года в Баку. За победу в нем боролись 22 музыканта и исполнителя из Узбекистана, Турции, Ирана, Израиля и Азербайджана.
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узбекистан азербайджан баку фестиваль музыканты певица мохичехра шомуродова гран-при музыканты дустмурод негмуродов шохджахон ериев денежное вознаграждение турция иран израиль
узбекистан азербайджан баку фестиваль музыканты певица мохичехра шомуродова гран-при музыканты дустмурод негмуродов шохджахон ериев денежное вознаграждение турция иран израиль

Певица из Узбекистана взяла Гран-при музыкального фестиваля в Азербайджане

09:49 26.06.2023 (обновлено: 09:59 26.06.2023)
© пресс-служба Министерства культуры и туризма Певица из Узбекистана взяла Гран-при музыкального фестиваля в Азербайджане
Певица из Узбекистана взяла Гран-при музыкального фестиваля в Азербайджане - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2023
© пресс-служба Министерства культуры и туризма
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За победу в фестивале боролись 22 музыканта и исполнителя из Узбекистана, Турции, Ирана, Израиля и Азербайджана.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Узбекская певица Мохичехра Шомуродова завоевала Гран-при на VI Фестивале мугама в Азербайджане, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма.
В числе победителей также музыканты Дустмурод Негмуродов и Шохджахон Ериев заняли 3-е и 2-е места соответственно.
Итоги музыкального конкурса следующие:
Музыканты:
Гран-при — Вагиф Тахмазов (Азербайджан);
1. Анар Вализода (Азербайджан);
2. Шохджахон Ериев (Узбекистан)
3. Джахандар Микаилов (Азербайджан);
© пресс-служба Министерства культуры и туризмаВ Азербайджане прошел VI фестиваль мугама
В Азербайджане прошел VI фестиваль мугама - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2023
В Азербайджане прошел VI фестиваль мугама
© пресс-служба Министерства культуры и туризма
Исполнители:
Гран-при — Мохичехра Шомуродова (Узбекистан);
1. Мирали Саризада (Азербайджан);
2. Дашкин Курчали (Азербайджан);
3. Дустмурод Негмуродов (Узбекистан).
© пресс-служба Министерства культуры и туризмаВ Азербайджане прошел фестиваль мугама
В Азербайджане прошел фестиваль мугама - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2023
В Азербайджане прошел фестиваль мугама
© пресс-служба Министерства культуры и туризма
Победители получат следующие денежные вознаграждения:
Гран-при — 20 000 евро;
1 место — 15 000 евро;
2 место — 10 000 евро;
3 место — 5 000 евро.
Кроме того, в рамках фестиваля была организована персональная фотовыставка узбекского фотографа Хусниддина Ато "Исполнители мугама".
Напомним, VI фестиваль мугама проходил с 18 по 25 июня текущего года в Баку. За победу в нем боролись 22 музыканта и исполнителя из Узбекистана, Турции, Ирана, Израиля и Азербайджана.
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