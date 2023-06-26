https://uz.sputniknews.ru/20230626/pevitsa-uzbekistan-gran-pri-festival-mugam-azerbaydjan-36294428.html

Певица из Узбекистана взяла Гран-при музыкального фестиваля в Азербайджане

Певица из Узбекистана взяла Гран-при музыкального фестиваля в Азербайджане

За победу в фестивале боролись 22 музыканта и исполнителя из Узбекистана, Турции, Ирана, Израиля и Азербайджана

2023-06-26T09:49+0500

2023-06-26T09:49+0500

2023-06-26T09:59+0500

узбекистан

азербайджан

баку

фестиваль

музыка

музыканты

турция

иран

израиль

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Узбекская певица Мохичехра Шомуродова завоевала Гран-при на VI Фестивале мугама в Азербайджане, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма.В числе победителей также музыканты Дустмурод Негмуродов и Шохджахон Ериев заняли 3-е и 2-е места соответственно.Итоги музыкального конкурса следующие:Музыканты: Гран-при — Вагиф Тахмазов (Азербайджан);1. Анар Вализода (Азербайджан);2. Шохджахон Ериев (Узбекистан)3. Джахандар Микаилов (Азербайджан);Исполнители:Гран-при — Мохичехра Шомуродова (Узбекистан);1. Мирали Саризада (Азербайджан);2. Дашкин Курчали (Азербайджан);3. Дустмурод Негмуродов (Узбекистан).Победители получат следующие денежные вознаграждения:Гран-при — 20 000 евро;1 место — 15 000 евро;2 место — 10 000 евро;3 место — 5 000 евро.Кроме того, в рамках фестиваля была организована персональная фотовыставка узбекского фотографа Хусниддина Ато "Исполнители мугама".Напомним, VI фестиваль мугама проходил с 18 по 25 июня текущего года в Баку. За победу в нем боролись 22 музыканта и исполнителя из Узбекистана, Турции, Ирана, Израиля и Азербайджана.

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