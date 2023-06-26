https://uz.sputniknews.ru/20230626/prognoz-pogody-tashkent-26-iyunya-36290893.html
Насколько будет жарко: прогноз погоды в Ташкенте на 26 июня
Насколько будет жарко: прогноз погоды в Ташкенте на 26 июня
В понедельник в столице осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.
2023-06-26T07:30+0500
2023-06-26T07:30+0500
2023-06-26T07:30+0500
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прогноз погоды в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 26 июн – Sputnik. В понедельник, 26 июня в Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.Воздух днем прогреется до 33-35 градусов тепла.
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узбекистан ташкент общество прогноз погоды 26 июня жарко без осадков
узбекистан ташкент общество прогноз погоды 26 июня жарко без осадков
Насколько будет жарко: прогноз погоды в Ташкенте на 26 июня
В понедельник в столице осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 26 июн – Sputnik.
В понедельник, 26 июня в Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, осадков не ожидается, сообщает
Узгидромет.
Воздух днем прогреется до 33-35 градусов тепла.