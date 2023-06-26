https://uz.sputniknews.ru/20230626/prognoz-pogody-tashkent-26-iyunya-36290893.html

Насколько будет жарко: прогноз погоды в Ташкенте на 26 июня

Насколько будет жарко: прогноз погоды в Ташкенте на 26 июня

В понедельник в столице осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.

2023-06-26T07:30+0500

2023-06-26T07:30+0500

2023-06-26T07:30+0500

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прогноз погоды в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 26 июн – Sputnik. В понедельник, 26 июня в Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.Воздух днем прогреется до 33-35 градусов тепла.

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