https://uz.sputniknews.ru/20230626/prognoz-pogody-uzbekistan-26-iyunya-36290987.html

В каких трех регионах может пройти дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 26 июня

В каких трех регионах может пройти дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 26 июня

Осадки также возможны в предгорных и горных районах республики, сообщает Узгидромет.

2023-06-26T05:00+0500

2023-06-26T05:00+0500

2023-06-26T05:00+0500

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

узбекистан

погода в узбекистане

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/04/33492845_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7af2bdfe3ebbc6e60a33bf407befe470.jpg

ТАШКЕНТ, 26 июн – Sputnik. В Узбекистане в понедельник преимущественно без осадков, сообщает Узгидромет. Кратковременный дождь возможен ночью и утром лишь в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, а также по горным районам республики.Температура воздуха днем:В предгорных и горных районах днем ожидается 20-25 градусов тепла.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан погода прогноз 26 июня узгидромет без осадков переменная облачность кратковременный дождь каракалпакстан джизакская ташкентская самаркандская хорезмская бухарская навоийская сырдарьинская кашкадарьинская сурхандарьинская ферганская наманганская андижанская области предгорные горные районы