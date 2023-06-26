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В каких трех регионах может пройти дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 26 июня
В каких трех регионах может пройти дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 26 июня
Осадки также возможны в предгорных и горных районах республики, сообщает Узгидромет.
2023-06-26T05:00+0500
2023-06-26T05:00+0500
2023-06-26T05:00+0500
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ТАШКЕНТ, 26 июн – Sputnik. В Узбекистане в понедельник преимущественно без осадков, сообщает Узгидромет. Кратковременный дождь возможен ночью и утром лишь в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, а также по горным районам республики.Температура воздуха днем:В предгорных и горных районах днем ожидается 20-25 градусов тепла.
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узбекистан погода прогноз 26 июня узгидромет без осадков переменная облачность кратковременный дождь каракалпакстан джизакская ташкентская самаркандская хорезмская бухарская навоийская сырдарьинская кашкадарьинская сурхандарьинская ферганская наманганская андижанская области предгорные горные районы
узбекистан погода прогноз 26 июня узгидромет без осадков переменная облачность кратковременный дождь каракалпакстан джизакская ташкентская самаркандская хорезмская бухарская навоийская сырдарьинская кашкадарьинская сурхандарьинская ферганская наманганская андижанская области предгорные горные районы
В каких трех регионах может пройти дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 26 июня
Осадки также возможны в предгорных и горных районах республики, сообщает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 26 июн – Sputnik.
В Узбекистане в понедельник преимущественно без осадков, сообщает
Узгидромет. Кратковременный дождь возможен ночью и утром лишь в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, а также по горным районам республики.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область – 30-35 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области, Ферганская долина – 31-36 градусов тепла;
Кашкадарьинская Сурхандарьинская области – 35-40 градусов тепла.
В предгорных и горных районах днем ожидается 20-25 градусов тепла.