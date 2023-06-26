https://uz.sputniknews.ru/20230626/rossotrudnichestvo-uchebnye-kvoty-uzbekistan-primakov-36328112.html

Россотрудничество будет увеличивать учебные квоты для Узбекистана – Примаков

Россотрудничество будет увеличивать учебные квоты для Узбекистана – Примаков

Глава Россотрудничества в большом интервью для "Sputnik на русском" рассказал о планах своего агентства в странах ближнего зарубежья.

2023-06-26T19:59+0500

2023-06-26T19:59+0500

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россия

россотрудничество

евгений примаков

образование

узбекистан

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Россотрудничество продолжит увеличивать квоты на бесплатное обучение в российских вузах для граждан Узбекистана. Об этом в интервью для канала "Sputnik на русском" рассказал глава федерального агентства Евгений Примаков. "Узбекистан сейчас по численности населения после России самая большая страна СНГ. Поэтому добавили туда пару сотен квотных мест и мы будем продолжать это делать", - сказал он в ходе интервью.Какие проекты Россотрудничество делает на постсоветском пространстве? Повысят ли количество квот на обучение в России для иностранцев? Что такое электронная карта соотечественника и как она будет работать? И почему важно возвращать релокантов домой? Обо всем этом смотрите в интервью с Евгением Примаковым.

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