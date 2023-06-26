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Россотрудничество будет увеличивать учебные квоты для Узбекистана – Примаков
Россотрудничество будет увеличивать учебные квоты для Узбекистана – Примаков
Глава Россотрудничества в большом интервью для "Sputnik на русском" рассказал о планах своего агентства в странах ближнего зарубежья.
2023-06-26T19:59+0500
2023-06-26T19:59+0500
2023-06-26T20:11+0500
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образование
узбекистан
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Россотрудничество продолжит увеличивать квоты на бесплатное обучение в российских вузах для граждан Узбекистана. Об этом в интервью для канала "Sputnik на русском" рассказал глава федерального агентства Евгений Примаков. "Узбекистан сейчас по численности населения после России самая большая страна СНГ. Поэтому добавили туда пару сотен квотных мест и мы будем продолжать это делать", - сказал он в ходе интервью.Какие проекты Россотрудничество делает на постсоветском пространстве? Повысят ли количество квот на обучение в России для иностранцев? Что такое электронная карта соотечественника и как она будет работать? И почему важно возвращать релокантов домой? Обо всем этом смотрите в интервью с Евгением Примаковым.
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видео россия россотрудничество примаков квоты на учебу в вузах узбекистан соотечественники репатриация интервью
видео россия россотрудничество примаков квоты на учебу в вузах узбекистан соотечественники репатриация интервью
Россотрудничество будет увеличивать учебные квоты для Узбекистана – Примаков
19:59 26.06.2023 (обновлено: 20:11 26.06.2023)
Глава Россотрудничества в большом интервью для "Sputnik на русском" рассказал о планах своего агентства в странах ближнего зарубежья.
Россотрудничество продолжит увеличивать квоты на бесплатное обучение в российских вузах для граждан Узбекистана. Об этом в интервью для канала "Sputnik на русском" рассказал глава федерального агентства Евгений Примаков.
"Узбекистан сейчас по численности населения после России самая большая страна СНГ. Поэтому добавили туда пару сотен квотных мест и мы будем продолжать это делать", - сказал он в ходе интервью.
Какие проекты Россотрудничество делает на постсоветском пространстве? Повысят ли количество квот на обучение в России для иностранцев? Что такое электронная карта соотечественника и как она будет работать? И почему важно возвращать релокантов домой? Обо всем этом смотрите в интервью с Евгением Примаковым.