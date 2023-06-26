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Интервью Сергея Лаврова о событиях 24 июня — трансляция завершена
Интервью Сергея Лаврова о событиях 24 июня — трансляция завершена
Министр иностранных дел России высказался о ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и ее главы Евгения Пригожина.
2023-06-26T17:33+0500
2023-06-26T17:33+0500
2023-06-26T17:53+0500
видео
прямая трансляция
россия
сергей лавров
чвк "вагнер"
мид рф
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Трансляция завершенаМинистр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью о ситуации, которая сложилась с ЧВК "Вагнер" и ее главой Евгением Пригожиным 24 июня. Смотрите прямую трансляцию интервью на сайте Sputnik.Напомним, в ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.
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прямая трансляция видео интервью сергей лавров министр иностранных дел россия рф события 24 июня чвк вагнер евгений пригожин
прямая трансляция видео интервью сергей лавров министр иностранных дел россия рф события 24 июня чвк вагнер евгений пригожин
Интервью Сергея Лаврова о событиях 24 июня — трансляция завершена
17:33 26.06.2023 (обновлено: 17:53 26.06.2023)
Министр иностранных дел России высказался о ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и ее главы Евгения Пригожина.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью о ситуации, которая сложилась с ЧВК "Вагнер" и ее главой Евгением Пригожиным 24 июня. Смотрите прямую трансляцию интервью на сайте Sputnik.
Напомним, в ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.