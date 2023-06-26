https://uz.sputniknews.ru/20230626/sergey-lavrov-intervyu-pryamaya-translyatsiya-36320540.html

Интервью Сергея Лаврова о событиях 24 июня — трансляция завершена

Интервью Сергея Лаврова о событиях 24 июня — трансляция завершена

Министр иностранных дел России высказался о ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и ее главы Евгения Пригожина.

2023-06-26T17:33+0500

2023-06-26T17:33+0500

2023-06-26T17:53+0500

видео

прямая трансляция

россия

сергей лавров

чвк "вагнер"

мид рф

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Трансляция завершенаМинистр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью о ситуации, которая сложилась с ЧВК "Вагнер" и ее главой Евгением Пригожиным 24 июня. Смотрите прямую трансляцию интервью на сайте Sputnik.Напомним, в ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.

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