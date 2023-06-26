https://uz.sputniknews.ru/20230626/uzbekistan-nurjan-tuyakbayev-zolotaya-medal-turnir-konkur-36292889.html
Узбекистанец Нуржан Туякбаев завоевал золото в турнире по конкуру в России
Узбекистанец Нуржан Туякбаев завоевал золото в турнире по конкуру в России
Спортсмен преодолел препятствие высотой 130 см
2023-06-26T08:47+0500
2023-06-26T08:47+0500
2023-06-26T10:50+0500
узбекистан
конкур
московская область
россия
золото
золотая медаль
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В очередной день турнира по конкуру Maxima Masters Eurasia League в соревнованиях с высотой препятствий 130 см узбекистанец Нуржан Туякбаев завоевал золотую медаль. Об этом сообщает НОК. Соревнования проходят в Московской области (Россия).В командных соревнованиях малого круга сборная Узбекистана заняла третье место. В этом виде программы выступили: Нуржан Туякбаев, Ибрагим Юлдашев, Бекзод Размухомедов, Хуршидбек Алимжанов.Ранее сборная республики по конкуру, победив в Кыргызстане в индивидуальной и командной программах, получила путевки на финальные этапы Кубка мира.Финальный этап пройдет в испанской Барселоне в октябре 2023 года.
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узбекистан россия московская область турнир конкур maxima masters eurasia league соревнования высота препятствия нуржан туякбаев золотая медаль третье место ибрагим юлдашев бекзод размухомедов хуршидбек алимжанов
узбекистан россия московская область турнир конкур maxima masters eurasia league соревнования высота препятствия нуржан туякбаев золотая медаль третье место ибрагим юлдашев бекзод размухомедов хуршидбек алимжанов
Узбекистанец Нуржан Туякбаев завоевал золото в турнире по конкуру в России
08:47 26.06.2023 (обновлено: 10:50 26.06.2023)
Спортсмен преодолел препятствие высотой 130 см.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik.
В очередной день турнира по конкуру Maxima Masters Eurasia League в соревнованиях с высотой препятствий 130 см узбекистанец Нуржан Туякбаев завоевал золотую медаль. Об этом сообщает НОК
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Соревнования проходят в Московской области (Россия).
В командных соревнованиях малого круга сборная Узбекистана заняла третье место. В этом виде программы выступили: Нуржан Туякбаев, Ибрагим Юлдашев, Бекзод Размухомедов, Хуршидбек Алимжанов.
Финальный этап пройдет в испанской Барселоне в октябре 2023 года.