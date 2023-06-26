https://uz.sputniknews.ru/20230626/uzbekistan-nurjan-tuyakbayev-zolotaya-medal-turnir-konkur-36292889.html

Узбекистанец Нуржан Туякбаев завоевал золото в турнире по конкуру в России

Узбекистанец Нуржан Туякбаев завоевал золото в турнире по конкуру в России

Спортсмен преодолел препятствие высотой 130 см

2023-06-26T08:47+0500

2023-06-26T08:47+0500

2023-06-26T10:50+0500

узбекистан

конкур

московская область

россия

золото

золотая медаль

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В очередной день турнира по конкуру Maxima Masters Eurasia League в соревнованиях с высотой препятствий 130 см узбекистанец Нуржан Туякбаев завоевал золотую медаль. Об этом сообщает НОК. Соревнования проходят в Московской области (Россия).В командных соревнованиях малого круга сборная Узбекистана заняла третье место. В этом виде программы выступили: Нуржан Туякбаев, Ибрагим Юлдашев, Бекзод Размухомедов, Хуршидбек Алимжанов.Ранее сборная республики по конкуру, победив в Кыргызстане в индивидуальной и командной программах, получила путевки на финальные этапы Кубка мира.Финальный этап пройдет в испанской Барселоне в октябре 2023 года.

узбекистан

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