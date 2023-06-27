https://uz.sputniknews.ru/20230627/baran-na-kurban-xayit-uzbekistan-drugie-strany-infografika-36329432.html

Где на Курбан-байрам баран дешевле — цена в разных странах

Где на Курбан-байрам баран дешевле — цена в разных странах

В этом году Курбан хайит выпадает на 28 июня. Во сколько обойдется жертвенное животное в Узбекистане и соседних странах - смотрите в инфографике Sputnik.

2023-06-27T09:26+0500

2023-06-27T09:26+0500

2023-06-27T09:32+0500

узбекистан

курбан хайит

курбан-байрам

баран

инфографика

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Совет улемов Управления мусульман Узбекистана, исходя из учения ислама и астрономических данных, принял решение, что первый день Курбан хайита в стране выпадет на 28 июня 2023 года.Что такое Курбан хайит?Праздник жертвоприношения является кульминацией хаджа в Мекку. Накануне паломники восходят на гору Арафат, а в день жертвоприношения совершают символическое кидание камнями и таваф — семикратный обход вокруг Каабы.Точная дата празднования по григорианскому календарю ежегодно сдвигается, так как мусульманские праздники и знаменательные события каждый год отмечают согласно исламскому календарю — хиджри, летоисчисление по которому ведется от даты переселения (Хиджры) пророка Мухаммада из Мекки в Медину в 622 году.В связи с тем, что мусульманский лунный календарь состоит из 12 лунных месяцев и длится преимущественно 354 дня, что на 10 или 11 дней короче солнечного года, дни мусульманских религиозных праздников каждый год сдвигаются относительно григорианского календаря.Как отмечают Курбан хайит?От одной семьи, то есть от одного семейного бюджета, необходимо произвести заклание одного барашка. Сделать это необходимо сразу после праздничной молитвы и до захода солнца третьего дня. Наилучшим днем для жертвоприношения считают именно первый день.Курбан хайит обычно является выходным, люди стараются приглашать гостей и навещать близких и родных.Во время праздника для мусульман является желательным возвеличивать и восхвалять Всевышнего на протяжении всех четырех праздничных дней после каждой обязательной молитвы, особенно если верующие совершают очередную обязательную молитву сообща.В этот день мусульмане совершают полное омовение, надевают праздничную и чистую одежду. Праздничная молитва в первый день Курбан хайита совершается через 40 минут после восхода солнца.* Материал подготовлен на основе информации из открытых источников

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