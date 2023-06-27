https://uz.sputniknews.ru/20230627/itogi-mvms-2023-rossiyskiy-opk-soxranyaet-texnologicheskoe-liderstvo-36331726.html

Итоги МВМС-2023: российский ОПК сохраняет технологическое лидерство

Итоги МВМС-2023: российский ОПК сохраняет технологическое лидерство

Международный военно-морской салон в Кронштадте показал, что российский оборонно-промышленный комплекс адаптировался к условиям санкционного шторма, сохранил... 27.06.2023, Sputnik Узбекистан

2023-06-27T08:22+0500

2023-06-27T08:22+0500

2023-06-27T08:22+0500

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XI-й Международный военно-морской салон (МВМС-2023) состоялся 21 – 25 июня в Кронштадте, на площадке конгрессно-выставочного центра "Остров Фортов" и в Средней гавани. Участвовали более 250 ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых всемирно известные концерны "Алмаз – Антей", "Ростех", "Росатом", корпорация "Тактическое ракетное вооружение", "Ярославский судостроительный завод", BrahMos Aerospace. Салон объединил представителей ВМФ России и государственных структур, ведущих экспертов, руководителей крупнейших предприятий и компаний из разных стран. МВМС-2023 посетили 11 иностранных делегаций – из Алжира, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Зимбабве, Мьянмы, Вьетнама, Эритреи, Индии, Намибии и Марокко.Приветствуя участников, российский президент Владимир Путин отметил, что Международный военно-морской салон в течение многих лет удерживает высокую планку, сохраняет достойный уровень представительства. Действительно, на стендах МВМС-2023 можно было увидеть выдающиеся достижения в сфере кораблестроения, вооружений, систем боевого управления, флотской навигации и связи, корабельных энергетических установок, морской авиации, новых и перспективных технологий. В Средней гавани Кронштадта были представлены новейшие боевые корабли ВМФ России. Деловая программа МВМС-2023 вместила четыре научно-технические конференции, четыре технических сессии, 12 круглых столов, множество презентаций.Выставка новейших военно-морских вооружений и техники наглядно, убедительно доказала: российский ОПК совершенно адаптировался к многолетним санкциям Запада, сохранил лидирующие позиции в мире в области высокотехнологичных разработок, стабильно наращивает объемы производства современных боевых кораблей.В Средней гавани Кронштадта внушительно сияла "черная жемчужина" ВМФ России – новейшая субмарина "Уфа" проекта 636, предназначенная для уничтожения надводных кораблей, субмарин и наземных объектов противника в любой точке планеты могущественными торпедами и крылатыми ракетами – дальностью до 2600 км в неядерном оснащении.На полях МВМС-2023 главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов 22 июня рассказал об успешном завершении испытаний ударного комплекса фрегата "Адмирал Головко (третий борт проекта 22350). Вскоре корабль войдет в состав Северного флота. Далее ВМФ будет ежегодно получать по одному-два новых корабля дальней морской зоны. Эту информацию подтвердил заместитель гендиректора "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Владимир Королев.Штормовой погоде вопрекиОсобое внимание специалистов на выставке в Кронштадте привлекла новая высокоточная противокорабельная ракета повышенной дальности (более 280 км) "воздух-поверхность" Х-59МК, созданная КБ "Радуга". Невидимая для ПВО противника ракета способна вывести из строя крейсер, эсминец или особо прочные железобетонные конструкции толщиной до трех метров (на суше).Не менее интересна могущественная сверхзвуковая ракета BrahMos дальностью до 290 км российско-индийского производства. Скорость – до 2,8 Маха, масса боевой части 200-300 кг. Штатные носители – корабли, самолеты, мобильные сухопутные комплексы. Разрабатывается гиперзвуковая ракета BrahMos-2, которая будет разгоняться до 5-7 Махов (). BrahMos – новый символ многополярного мира.Оригинальна и эффективна новая турельная установка "Комар", предназначенная для обнаружения и уничтожения на удалении до 6 км воздушных, морских и береговых целей зенитными ракетами "Игла-С" и управляемыми ракетами "Атака". В списке целей – все типы летательных аппаратов, небольшие корабли, ДОТы и ДЗОТы на побережье. Оптико-электронная система "Комара" способна увидеть самолеты типа F-16 и F-18 на расстоянии 20 км.Гораздо дальше – на расстояние до 750 км – способен заглянуть новый береговой комплекс разведки "Монолит-Б", представленный на МВМС-2023 "Корпорацией морского приборостроения". Количество сопровождаемых надводных и воздушных целей активной РЛС – до 30, пассивной РЛС – до 50. "Монолит-Б" одновременно выдает целеуказания по 10 целям.Новый береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ" на шасси КамАЗа способен в автоматическом режиме обнаруживать на удалении до 450 км и поражать на рубеже до 260 км одиночные и групповые надводные цели, а также объекты противника на суше. На борту – четыре противокорабельные ракеты Х-35УЭ. Боевой расчет – всего два человека. "Рубеж-МЭ" может эффективно работать в одиночку или интегрироваться с другими ракетными комплексами.В "параде" беспилотников на МВМС-2023 участвовали сразу несколько замечательных изделий российского ОПК. Новейший подводный дрон "Клавесин-1РЭ" представлен "Рособоронэкспортом". Аппарат прошел испытания, началось серийное производство. "Клавесин-1РЭ" предназначен для обзорно-поисковых операций и изучения донных объектов на глубинах до 6 км – автономно или в режиме коррекции по гидроакустической связи с кораблем-носителем.Надводный безэкипажный катер с боевым модулем был представлен в модификации гидрографического робототехнического комплекса, управляемого оператором дистанционно на удалении до 40 миль (ретрансляция через БПЛА или спутник увеличивает дистанцию). Созданный Кингисеппским машиностроительным заводом и Санкт-Петербургским политехом надводный дрон способен нести БПЛА и подводные беспилотники патрулировать акваторию, укреплять оборону береговых баз ВМФ, вести разведку в дальней морской зоне, включая Арктику. Разрабатываются ударные модификации. Масса полезной нагрузки – до 400 кг. Автономность до 60 часов. Комплектующие материалы и электроника – российские.Представленный на МВМС-2023 новый многоцелевой БПЛА вертолетного типа БВС ВТ-440 производится серийно предприятием "Радар ММС". Автопилот и запас топлива на борту обеспечивают оперативный радиус действия 300 км (или 600 км в один конец). Максимальная полезная нагрузка – 100 кг. Крейсерсаая скорость – 120 км/час. Беспилотник предназначен для патрулирования, поисково-спасательных операций, контртеррористических мероприятий, разведки ледовой обстановки (в Арктике) и доставки грузов в отдаленные районы.Новую универсальную малогабаритную торпеду показал в Кронштадте концерн "Гидроприбор". Умная торпеда калибра 220 мм создана для поражения надводных кораблей и субмарин, подходит всем носителям, включая самолеты, вертолеты и автономные морские дроны. Отличается от стандартных торпед длиной – всего 2 метра. Дальность хода – до 7 км, скорость – 27 узлов, глубина применения — до 450 метров. Масса боевой части – 35 кг. Системы автоуправления, самонаведения, телеуправления, и неконтактного подрыва боевого заряда позволяют эффективно применять торпеду в любых районах Мирового океана.Особое внимание специалистов на МВМС-2023 привлек также инновационный проект неатомной малой подводной лодки П-750Б "Сервал" Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения. Длина субмарины – 65,5 м, ширина – 7 м. Водоизмещение – 1450 тонн. Скорость подводного хода – 18 узлов. Автономность – до 30 суток (без всплытия). Предельная глубина погружения – 300 м. Дальность плавания – до 4300 миль. Экипаж – 20 человек (не считая группы боевых пловцов – до 16 человек). Еще интереснее боевая нагрузка. Кроме стандартного набора ракет торпед и мин калибра 533 мм, "Сервал" несет на борту сверхмалую подводную лодку "Тритон-2" дальностью до 60 миль – для скрытной высадки на берег противника разведывательно-диверсионных групп (боевых пловцов).Даже небольшой обзор представленных на МВМС-2023 высокотехнологичных изделий позволяет понять, насколько ответственно Россия подошла к выбору собственного пути развития и возвращения утраченных компетенций, к защите своих 38 тысяч километров морских границ и национальных интересов в Мировом океане.Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов на полях МВМС-2023 заметил: "Действовать надо, исходя из видения событий с горизонтом 2040 – 2050-х годов. Пора думать над новыми мощностями верфей и машиностроительных заводов, их загрузкой на десятилетия вперед… А вот о санкциях уже можно забыть".Собственно, этот исторический фарватер определен Морской доктриной России образца 2022 года: "Современная Российская Федерация не может существовать без сильного флота. Крупнейшие в мире территория и протяженность морских границ, огромные запасы… ресурсов, качество и количество народонаселения РФ объективно предопределяют ее существование и развитие в 21 веке как великой континентальной и морской державы".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenko

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колумнисты, россия, оружие, выставка