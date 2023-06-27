В Telegram появятся Stories — как они будут работать
08:34 27.06.2023 (обновлено: 09:13 27.06.2023)
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По словам Дурова, пользователи давно уже просили добавить эту функцию в мессенджер.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Скоро Stories появятся в формате Telegram, об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров в своем Telegram-канале. Запустят функцию уже в июле.
Пользователи Telegram уже давно просили добавить эту функцию, однако разработчики решились ее внедрить лишь недавно, рассказал Дуров.
"В течение многих лет наши пользователи просили нас внедрить Stories в Telegram. Более половины всех запросов на новые функции, которые мы получаем, связаны со Stories. Изначально мы были против этого, поскольку Stories уже есть повсюду. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы. Так что скоро мы запустим Stories — в формате Telegram", — говорится в сообщении Дурова.
В настоящее время завершается тестирование формата, для пользователей функция станет доступна в начале июля, рассказал Дуров.
Он также отметил, что пользователям дадут выбрать, кто может просматривать каждую из историй — все пользователи, только контакты с возможными исключениями, несколько контактов (по выбору) или список близких друзей.
Stories разместят в разделе в верхней части списка чатов. В Stories также будут добавлены инструменты для редактирования фотографий и видео, подписи и возможность отмечать других людей, сообщает основатель Telegram.
Кроме того, в мессенджере появится возможность публиковать фотографии и видео, снятые фронтальной и основной камерами смартфона одновременно.
Он также отметил, что пользователям дадут выбрать, кто может просматривать каждую из историй — все пользователи, только контакты с возможными исключениями, несколько контактов (по выбору) или список близких друзей.
Stories разместят в разделе в верхней части списка чатов. В Stories также будут добавлены инструменты для редактирования фотографий и видео, подписи и возможность отмечать других людей, сообщает основатель Telegram.
Кроме того, в мессенджере появится возможность публиковать фотографии и видео, снятые фронтальной и основной камерами смартфона одновременно.
Дуров уточнил, что пользователи также смогут выбрать, когда истечет срок действия истории — через 6, 12, 24 или 48 часов, или можно будет постоянно отображать Stories на странице своего профиля с индивидуальными настройками конфиденциальности для каждой.