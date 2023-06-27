https://uz.sputniknews.ru/20230627/osnovatel-telegram-pavel-durov-zayavil-zapusk-stories-36333940.html

В Telegram появятся Stories — как они будут работать

В Telegram появятся Stories — как они будут работать

По словам Дурова, пользователи давно уже просили добавить эту функцию в мессенджер

2023-06-27T08:34+0500

2023-06-27T08:34+0500

2023-06-27T09:13+0500

telegram

павел дуров

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Скоро Stories появятся в формате Telegram, об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров в своем Telegram-канале. Запустят функцию уже в июле.Пользователи Telegram уже давно просили добавить эту функцию, однако разработчики решились ее внедрить лишь недавно, рассказал Дуров. В настоящее время завершается тестирование формата, для пользователей функция станет доступна в начале июля, рассказал Дуров.Он также отметил, что пользователям дадут выбрать, кто может просматривать каждую из историй — все пользователи, только контакты с возможными исключениями, несколько контактов (по выбору) или список близких друзей.Stories разместят в разделе в верхней части списка чатов. В Stories также будут добавлены инструменты для редактирования фотографий и видео, подписи и возможность отмечать других людей, сообщает основатель Telegram.Кроме того, в мессенджере появится возможность публиковать фотографии и видео, снятые фронтальной и основной камерами смартфона одновременно. Дуров уточнил, что пользователи также смогут выбрать, когда истечет срок действия истории — через 6, 12, 24 или 48 часов, или можно будет постоянно отображать Stories на странице своего профиля с индивидуальными настройками конфиденциальности для каждой.

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