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https://uz.sputniknews.ru/20230627/pogoda-tashkent-27-iyun-36325853.html
Жарче, чем вчера — погода в Ташкенте на 27 июня
Жарче, чем вчера — погода в Ташкенте на 27 июня
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана во вторник.
2023-06-27T07:32+0500
2023-06-27T07:32+0500
ташкент
погода
прогноз
прогноз погоды в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Во вторник, в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 м/с.Днем воздух прогреется до 34-36 градусов тепла.
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ташкент погода прогноз погоды в ташкенте прогноз
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Жарче, чем вчера — погода в Ташкенте на 27 июня

07:32 27.06.2023
© unsplash.com/Farhodjon ChinberdievТашкент здание Олий Мажлиса
Ташкент здание Олий Мажлиса - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2023
© unsplash.com/Farhodjon Chinberdiev
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Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана во вторник.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Во вторник, в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный 3-8 м/с.
Днем воздух прогреется до 34-36 градусов тепла.
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