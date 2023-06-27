https://uz.sputniknews.ru/20230627/pogoda-tashkent-27-iyun-36325853.html

Жарче, чем вчера — погода в Ташкенте на 27 июня

Жарче, чем вчера — погода в Ташкенте на 27 июня

Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана во вторник.

2023-06-27T07:32+0500

2023-06-27T07:32+0500

2023-06-27T07:32+0500

ташкент

погода

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прогноз погоды в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Во вторник, в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 м/с.Днем воздух прогреется до 34-36 градусов тепла.

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