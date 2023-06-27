https://uz.sputniknews.ru/20230627/prognoz-pogody-uzbekistan-27-iyunya-36331468.html
Пыль и дождь: прогноз погоды по Узбекистану на 27 июня
Пыль и дождь: прогноз погоды по Узбекистану на 27 июня
По данным Узгидромета, на части территории страны может вновь подняться пыль.
2023-06-27T05:03+0500
2023-06-27T05:03+0500
2023-06-27T05:03+0500
узбекистан
погода
погода в узбекистане
прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/0c/22158380_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1f87ffba85a3ae83c270fd73fdcf8f7.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Во вторник по Узбекистану ожидается сухая и жаркая погода, без осадков, лишь в горных районах Ферганской долины может пройти кратковременный дождь, сообщает Узгидромет.В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областях может усилиться ветер до 13-18 метров в секунду и появиться пыльный поземок.Температура воздуха днем:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/0c/22158380_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7df070f5c3a9f5029699676fdafbeed.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан общество погода прогноз погоды каракалпакстан хорезмская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская бухарская навоийская кашкадарьинская сурхандарьинская ферганская андижанская наманганская область температура воздуха усиление ветра пыльный поземок дождь
узбекистан общество погода прогноз погоды каракалпакстан хорезмская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская бухарская навоийская кашкадарьинская сурхандарьинская ферганская андижанская наманганская область температура воздуха усиление ветра пыльный поземок дождь
Пыль и дождь: прогноз погоды по Узбекистану на 27 июня
По данным Узгидромета, на части территории страны может вновь подняться пыль.
ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik
. Во вторник по Узбекистану ожидается сухая и жаркая погода, без осадков, лишь в горных районах Ферганской долины может пройти кратковременный дождь, сообщает Узгидромет
.
В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областях может усилиться ветер до 13-18 метров в секунду и появиться пыльный поземок.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области, Ферганская долина – 33-38 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области – 34-39 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 35-40 градусов тепла;
Предгорные и горные районы – 23-28 градусов тепла.