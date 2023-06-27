https://uz.sputniknews.ru/20230627/prognoz-pogody-uzbekistan-27-iyunya-36331468.html

Пыль и дождь: прогноз погоды по Узбекистану на 27 июня

Пыль и дождь: прогноз погоды по Узбекистану на 27 июня

По данным Узгидромета, на части территории страны может вновь подняться пыль.

2023-06-27T05:03+0500

2023-06-27T05:03+0500

2023-06-27T05:03+0500

узбекистан

погода

погода в узбекистане

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Во вторник по Узбекистану ожидается сухая и жаркая погода, без осадков, лишь в горных районах Ферганской долины может пройти кратковременный дождь, сообщает Узгидромет.В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областях может усилиться ветер до 13-18 метров в секунду и появиться пыльный поземок.Температура воздуха днем:

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