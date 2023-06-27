https://uz.sputniknews.ru/20230627/putin-otsenka-sobytiy-24-iyunya-obrashcheniye-36332459.html

"Враги России ждали братоубийства" — Путин дал оценку событиям 24 июня

"Враги России ждали братоубийства" — Путин дал оценку событиям 24 июня

Президент России в понедельник выступил с обращением к гражданам РФ, где поблагодарил военнослужащих и мирных граждан за поддержку и подтвердил гарантии бойцам ЧВК "Вагнер".

2023-06-27T00:57+0500

2023-06-27T00:57+0500

2023-06-27T00:59+0500

россия

президент

владимир путин

видеообращение

чвк "вагнер"

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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Организаторы мятежа предали свою страну, которая находится под колоссальным давлением. Такую оценку событиям 24 июня дал в обращении к народу России президент РФ Владимир Путин.Как отметил Владимир Путин, именно такого исхода – братоубийственной войны – хотели и ждали власти Украины и западных стран, но просчитались.Президент России поблагодарил вооруженные силы и представителей специальных служб, а также мирных граждан за поддержку и верность долгу, присяге и своему народу.Как отметил Владимир Путин, большинство бойцов ЧВК "Вагнер" также являются патриотами России, доказавшими свою верность стране на поле боя, и их попытались использовать "втемную".Он также поблагодарил за содействие белорусского лидера Александра Лукашенко и всех граждан России.Полное видео обращения смотрите на нашем сайте и в Telegram-канале.Напомним, в ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белорусь, является слово президента России.

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