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https://uz.sputniknews.ru/20230627/putin-otsenka-sobytiy-24-iyunya-obrashcheniye-36332459.html
"Враги России ждали братоубийства" — Путин дал оценку событиям 24 июня
"Враги России ждали братоубийства" — Путин дал оценку событиям 24 июня
Президент России в понедельник выступил с обращением к гражданам РФ, где поблагодарил военнослужащих и мирных граждан за поддержку и подтвердил гарантии бойцам ЧВК "Вагнер".
2023-06-27T00:57+0500
2023-06-27T00:59+0500
россия
президент
владимир путин
видеообращение
чвк "вагнер"
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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Организаторы мятежа предали свою страну, которая находится под колоссальным давлением. Такую оценку событиям 24 июня дал в обращении к народу России президент РФ Владимир Путин.Как отметил Владимир Путин, именно такого исхода – братоубийственной войны – хотели и ждали власти Украины и западных стран, но просчитались.Президент России поблагодарил вооруженные силы и представителей специальных служб, а также мирных граждан за поддержку и верность долгу, присяге и своему народу.Как отметил Владимир Путин, большинство бойцов ЧВК "Вагнер" также являются патриотами России, доказавшими свою верность стране на поле боя, и их попытались использовать "втемную".Он также поблагодарил за содействие белорусского лидера Александра Лукашенко и всех граждан России.Полное видео обращения смотрите на нашем сайте и в Telegram-канале.Напомним, в ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белорусь, является слово президента России.
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россия обращение к народу владимир путин президент вооруженный мятеж чвк вагнер евгений пригожин предательство гарантии главное из обращения
россия обращение к народу владимир путин президент вооруженный мятеж чвк вагнер евгений пригожин предательство гарантии главное из обращения

"Враги России ждали братоубийства" — Путин дал оценку событиям 24 июня

00:57 27.06.2023 (обновлено: 00:59 27.06.2023)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2023
© POOL
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Президент России в понедельник выступил с обращением к гражданам РФ, где поблагодарил военнослужащих и мирных граждан за поддержку и подтвердил гарантии бойцам ЧВК "Вагнер".
ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Организаторы мятежа предали свою страну, которая находится под колоссальным давлением. Такую оценку событиям 24 июня дал в обращении к народу России президент РФ Владимир Путин.
"Вооружённый мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Всё они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе... Однако организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление", - подчеркнул президент.
Как отметил Владимир Путин, именно такого исхода – братоубийственной войны – хотели и ждали власти Украины и западных стран, но просчитались.
"Именно такого исхода – братоубийства – хотели враги России: и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счёте проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице", - отметил Владимир Путин.
Президент России поблагодарил вооруженные силы и представителей специальных служб, а также мирных граждан за поддержку и верность долгу, присяге и своему народу.
Как отметил Владимир Путин, большинство бойцов ЧВК "Вагнер" также являются патриотами России, доказавшими свою верность стране на поле боя, и их попытались использовать "втемную".
"Благодарю тех солдат и командиров группы "Вагнер", которые приняли единственно правильное решение – не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено", - подчеркнул президент.
Он также поблагодарил за содействие белорусского лидера Александра Лукашенко и всех граждан России.
Полное видео обращения смотрите на нашем сайте и в Telegram-канале.
Напомним, в ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белорусь, является слово президента России.
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