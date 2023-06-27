https://uz.sputniknews.ru/20230627/putin-voennoslujaschie-obrashcheniye-36355569.html
"Остановили гражданскую войну" — Путин обратился к военнослужащим
"Остановили гражданскую войну" — Путин обратился к военнослужащим
На Соборной площади Кремля президент России выступил с обращением к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали законность и порядок 24 июня.
2023-06-27T17:05+0500
2023-06-27T17:05+0500
2023-06-27T17:27+0500
россия
владимир путин
военнослужащие
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин на Соборной площади Кремля обратился к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали законность и порядок во время событий 24 июня, сообщает РИА Новости."Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну. В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу родины и ее будущего", — подчеркнул президент.Он отметил, что не пришлось снимать со своих позиций боевые части, задействованные в зоне спецоперации."Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения", — сказал Владимир Путин.Летчики, погибшие при подавлении мятежа, с честью выполнили свой долг, подчеркнул Путин, попросив собравшихся почтить их память минутой молчания.Президент поблагодарил личный состав Вооруженных сил, силовых органов и спецслужб за отвагу, доблесть и верность народу России.Напомним, в ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Беларусь, является слово президента России.
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россия путин обращение к военнослужащим минобороны росгвардии фсб мвд фсо 24 июня вооруженный мятеж чвк вагнер евгений пригожин
россия путин обращение к военнослужащим минобороны росгвардии фсб мвд фсо 24 июня вооруженный мятеж чвк вагнер евгений пригожин
"Остановили гражданскую войну" — Путин обратился к военнослужащим
17:05 27.06.2023 (обновлено: 17:27 27.06.2023)
На Соборной площади Кремля президент России выступил с обращением к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали законность и порядок 24 июня.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik.
Президент России Владимир Путин на Соборной площади Кремля обратился к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали законность и порядок во время событий 24 июня, сообщает РИА Новости
.
"Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну. В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу родины и ее будущего", — подчеркнул президент.
Он отметил, что не пришлось снимать со своих позиций боевые части, задействованные в зоне спецоперации.
"Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения", — сказал Владимир Путин.
Летчики, погибшие при подавлении мятежа, с честью выполнили свой долг, подчеркнул Путин, попросив собравшихся почтить их память минутой молчания.
Президент поблагодарил личный состав Вооруженных сил, силовых органов и спецслужб за отвагу, доблесть и верность народу России.
Напомним, в ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Беларусь, является слово президента России.