https://uz.sputniknews.ru/20230627/stoimost-baran-jertvoprinosheniye-uzbekistan-sena-region-36351976.html
Сколько стоит баран на Курбан хайит в Узбекистане — цены по регионам
Сколько стоит баран на Курбан хайит в Узбекистане — цены по регионам
Сколько будет стоить жертвенное животное в регионах республики — в инфографике Sputnik
2023-06-27T18:17+0500
2023-06-27T18:17+0500
2023-06-27T18:17+0500
узбекистан
курбан хайит
баран
жертвоприношение
праздник
инфографика
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Стоимость животного колеблется от 2,5 до 3,2 млн сумов.Так, дороже всего баран обойдется в Ташкенте и Ферганской области — от 3 до 3,2 млн сумов.Также высокие цены на него в Каракалпакстане, Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Сырдарьинской областях — от 2,8 до 3,2 млн сумов. Чуть ниже цены на барана в Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Самаркандской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской, Хорезмской областях — от 2,6 до 3 млн сумов.Самая низкая стоимость в Бухарской области. Здесь она начинается от 2,5 млн сумов. Напомним, Совет улемов Управления мусульман Узбекистана, исходя из учения ислама и астрономических данных, принял решение, что первый день Курбан хайита в стране выпадает на 28 июня 2023 года.Что такое Курбан хайит?Праздник жертвоприношения является кульминацией хаджа в Мекку. Накануне паломники восходят на гору Арафат, а в день жертвоприношения совершают символическое кидание камнями и таваф — семикратный обход вокруг Каабы.Точная дата празднования по григорианскому календарю ежегодно сдвигается, так как мусульманские праздники и знаменательные события каждый год отмечают согласно исламскому календарю — хиджри, летоисчисление по которому ведется от даты переселения (Хиджры) пророка Мухаммада из Мекки в Медину в 622 году.В связи с тем, что мусульманский лунный календарь состоит из 12 лунных месяцев и длится преимущественно 354 дня, что на 10 или 11 дней короче солнечного года, дни мусульманских религиозных праздников каждый год сдвигаются относительно григорианского календаря.Как отмечают Курбан хайит?От одной семьи, то есть от одного семейного бюджета, необходимо произвести заклание одного барашка. Сделать это необходимо сразу после праздничной молитвы и до захода солнца третьего дня. Наилучшим днем для жертвоприношения считают именно первый день.Курбан хайит обычно является выходным, люди стараются приглашать гостей и навещать близких и родных. Во время праздника для мусульман является желательным возвеличивать и восхвалять Всевышнего на протяжении всех четырех праздничных дней после каждой обязательной молитвы, особенно если верующие совершают очередную обязательную молитву сообща.В этот день мусульмане совершают полное омовение, надевают праздничную и чистую одежду. Праздничная молитва в первый день Курбан хайита совершается через 40 минут после восхода солнца.* Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
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узбекистан ташкент каракалпакстан ташкентская андижанская наманганская сырдарьинская области джизакская кашкадарьинская навоийская самаркандская сырдарьинская сурхандарьинская хорезмская области бухарская область праздник курбан хайит жертвенное животное баран стоимость цена
узбекистан ташкент каракалпакстан ташкентская андижанская наманганская сырдарьинская области джизакская кашкадарьинская навоийская самаркандская сырдарьинская сурхандарьинская хорезмская области бухарская область праздник курбан хайит жертвенное животное баран стоимость цена
Сколько стоит баран на Курбан хайит в Узбекистане — цены по регионам
Завтра, 28 июня, в Узбекистане отмечают Курбан хайит. Сколько будет стоить жертвенное животное в регионах республики — в инфографике Sputnik.
Стоимость животного колеблется от 2,5 до 3,2 млн сумов.
Так, дороже всего баран обойдется в Ташкенте и Ферганской области — от 3 до 3,2 млн сумов.
Также высокие цены на него в Каракалпакстане, Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Сырдарьинской областях — от 2,8 до 3,2 млн сумов.
Чуть ниже цены на барана в Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Самаркандской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской, Хорезмской областях — от 2,6 до 3 млн сумов.
Самая низкая стоимость в Бухарской области. Здесь она начинается от 2,5 млн сумов.
Напомним, Совет улемов Управления мусульман Узбекистана, исходя из учения ислама и астрономических данных, принял решение, что первый день Курбан хайита в стране выпадает на 28 июня 2023 года.
Праздник жертвоприношения является кульминацией хаджа в Мекку. Накануне паломники восходят на гору Арафат, а в день жертвоприношения совершают символическое кидание камнями и таваф — семикратный обход вокруг Каабы.
Точная дата празднования по григорианскому календарю ежегодно сдвигается, так как мусульманские праздники и знаменательные события каждый год отмечают согласно исламскому календарю — хиджри, летоисчисление по которому ведется от даты переселения (Хиджры) пророка Мухаммада из Мекки в Медину в 622 году.
В связи с тем, что мусульманский лунный календарь состоит из 12 лунных месяцев и длится преимущественно 354 дня, что на 10 или 11 дней короче солнечного года, дни мусульманских религиозных праздников каждый год сдвигаются относительно григорианского календаря.
Как отмечают Курбан хайит?
От одной семьи, то есть от одного семейного бюджета, необходимо произвести заклание одного барашка. Сделать это необходимо сразу после праздничной молитвы и до захода солнца третьего дня. Наилучшим днем для жертвоприношения считают именно первый день.
Курбан хайит обычно является выходным, люди стараются приглашать гостей и навещать близких и родных.
Во время праздника для мусульман является желательным возвеличивать и восхвалять Всевышнего на протяжении всех четырех праздничных дней после каждой обязательной молитвы, особенно если верующие совершают очередную обязательную молитву сообща.
В этот день мусульмане совершают полное омовение, надевают праздничную и чистую одежду. Праздничная молитва в первый день Курбан хайита совершается через 40 минут после восхода солнца.
* Материал подготовлен на основе информации из открытых источников