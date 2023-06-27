Куда сходить в Ташкенте на праздничных выходных
© Министерство культуры и туризмаУзбекский театр дал концерт в Китае
© Министерство культуры и туризма
Впереди узбекистанцев ждут пять выходных дней и один из главных мусульманских праздников – Курбан хайит. В традиционной подборке Sputnik - самые интересные мероприятия, куда можно отправиться одному или с семьей и интересно провести время.
Среда, 28 июня
Кинопоказы под открытым небом
Зрителей ждет показ фильмов "Миньоны: Грювитация" и "Братья Супер Марио в кино" в Экопарке.
Время: 19.30, 21.20
Место: Центральный экопарк Ташкента имени З.М. Бабура
Стоимость билетов: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 95−881−1855
Зрителей ждет показ фильмов "Миньоны: Грювитация" и "Братья Супер Марио в кино" в Экопарке.
Время: 19.30, 21.20
Место: Центральный экопарк Ташкента имени З.М. Бабура
Стоимость билетов: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 95−881−1855
Курбан хайит в парке
Посетители смогут увидеть развлекательную программу с участием аниматоров и акробатов, а также шоу огней. Главной фишкой мероприятия станет приготовление быка весом в 1 тонну и концертная программа от звезд узбекской эстрады Маъмура Холмедова и Шукрулло Исроилова.
Время: 10.00
Место: Anhor park
Вход свободный
Посетители смогут увидеть развлекательную программу с участием аниматоров и акробатов, а также шоу огней. Главной фишкой мероприятия станет приготовление быка весом в 1 тонну и концертная программа от звезд узбекской эстрады Маъмура Холмедова и Шукрулло Исроилова.
Время: 10.00
Место: Anhor park
Вход свободный
Фестиваль кино Cinema Love 2023
Фестиваль, который объединяет любителей кино, пройдет в столице во второй раз. В рамках фестиваля состоятся две конкурсные программы с участниками из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а также показ фильмов и музыкальная программа.
Время: 19:00
Место: moc hub
Подробности: https://mocfest.uz/
Фестиваль, который объединяет любителей кино, пройдет в столице во второй раз. В рамках фестиваля состоятся две конкурсные программы с участниками из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а также показ фильмов и музыкальная программа.
Время: 19:00
Место: moc hub
Подробности: https://mocfest.uz/
Четверг, 29 июня
Концерт Кирилла Рихтера
Российский пианист и композитор выступит на сцене Дворца Международных форумов. В концертной программе талантливого пианиста будет исполнено и произведение The Sands of Time, которое было создано под впечатлением узбекской культуры.
Время: 19.00
Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"
Стоимость билетов: 50- 500 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−232−8663, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Российский пианист и композитор выступит на сцене Дворца Международных форумов. В концертной программе талантливого пианиста будет исполнено и произведение The Sands of Time, которое было создано под впечатлением узбекской культуры.
Время: 19.00
Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"
Стоимость билетов: 50- 500 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−232−8663, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
MuzDay Party в Magic City
Посетителей ждет гала-концерт с участием Равшана Комилова, группы "Афруз", Фарруха Раимова и других звезд узбекской эстрады.
Время: 19.00
Место: Magic City
Вход свободный
Посетителей ждет гала-концерт с участием Равшана Комилова, группы "Афруз", Фарруха Раимова и других звезд узбекской эстрады.
Время: 19.00
Место: Magic City
Вход свободный
Праздничная программа в ТРЦ
На праздновании Курбан хайита посетителей ждут аниматоры, DJ Onion, танцевальное шоу коллектива "Тановар" и фуршет.
Время: 17.30
Место: Samarqand Darvoza
Вход свободный
На праздновании Курбан хайита посетителей ждут аниматоры, DJ Onion, танцевальное шоу коллектива "Тановар" и фуршет.
Время: 17.30
Место: Samarqand Darvoza
Вход свободный
Пятница, 30 июня
Кинопоказы под открытым небом
Зрителей ждет показ фильмов "Крик" и "Кадры" в Навруз парк.
Время: 20.20, 22.30
Место: Navruz Park
Стоимость билетов: 40 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−301−4647
Зрителей ждет показ фильмов "Крик" и "Кадры" в Навруз парк.
Время: 20.20, 22.30
Место: Navruz Park
Стоимость билетов: 40 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−301−4647
Выставка национальных румынских костюмов
В Государственном музее прикладного искусства представят выставку румынских костюмов, посвященную Международному дню румынской блузки.
Время: 09.00
Место: Музей прикладного искусства Узбекистана
Вход свободный
Телефон для справок: +998 71 256 40 42, +998 71 256 39 43
В Государственном музее прикладного искусства представят выставку румынских костюмов, посвященную Международному дню румынской блузки.
Время: 09.00
Место: Музей прикладного искусства Узбекистана
Вход свободный
Телефон для справок: +998 71 256 40 42, +998 71 256 39 43
Иммерсивный спектакль "Говорит Ташкент"
Участники наденут наушники и отправятся на прогулку по самым разным уголкам столицы. Город станет декорацией, а аудио сопровождение погрузит в атмосферу спектакля, который расскажет об истории Ташкента.
Время: 10.00, 17:30
Место: набережная реки Анхор
Стоимость билетов: 150 тыс. сумов
Телефон для справок: +998 91 791 06 92
Участники наденут наушники и отправятся на прогулку по самым разным уголкам столицы. Город станет декорацией, а аудио сопровождение погрузит в атмосферу спектакля, который расскажет об истории Ташкента.
Время: 10.00, 17:30
Место: набережная реки Анхор
Стоимость билетов: 150 тыс. сумов
Телефон для справок: +998 91 791 06 92
Суббота, 1 июля
Концертная программа "Терапия души"
Казахстанский виолончелист Багжан Октябрь впервые выступит в сопровождении камерного оркестра на сцене Дворца искусств "Туркистон". Слушатели смогут погрузиться в атмосферу мелодий из известных кинофильмов, народных песен и классики.
Время: 18:00
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Стоимость билетов: 200-600 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Казахстанский виолончелист Багжан Октябрь впервые выступит в сопровождении камерного оркестра на сцене Дворца искусств "Туркистон". Слушатели смогут погрузиться в атмосферу мелодий из известных кинофильмов, народных песен и классики.
Время: 18:00
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Стоимость билетов: 200-600 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Выставка художников проекта "Сарикор"
Проект, объединивший современных деятелей искусств и мастеров традиционной школы ремесленников, представит коллективную выставку художников в Доме фотографии.
Время: 18:00
Место: Ташкентский дом фотографии
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 90−318−4393
Проект, объединивший современных деятелей искусств и мастеров традиционной школы ремесленников, представит коллективную выставку художников в Доме фотографии.
Время: 18:00
Место: Ташкентский дом фотографии
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 90−318−4393
Воскресенье, 2 июля
Детский мастер-класс по приготовлению хот-догов
Участники смогут самостоятельно научиться готовить хот-доги, а после устроят дегустацию.
Место: Стейк-хаус "Мясной"
Стоимость участия: 100 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 78−148−1001
Участники смогут самостоятельно научиться готовить хот-доги, а после устроят дегустацию.
Место: Стейк-хаус "Мясной"
Стоимость участия: 100 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 78−148−1001
Фестиваль Urban Fest
Посетителей ждет фестиваль городской культуры с культурно-образовательной программой для детей и взрослых. Также в формате открытого микрофона можно будет пообщаться с блогерами и другими участниками мероприятия.
Время: 09:00
Место: Navruz Park
Участие бесплатное
Телефон для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Посетителей ждет фестиваль городской культуры с культурно-образовательной программой для детей и взрослых. Также в формате открытого микрофона можно будет пообщаться с блогерами и другими участниками мероприятия.
Время: 09:00
Место: Navruz Park
Участие бесплатное
Телефон для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072