https://uz.sputniknews.ru/20230627/tashkente-prazdnichnye-vyxodnye-afisha-36364226.html

Куда сходить в Ташкенте на праздничных выходных

Куда сходить в Ташкенте на праздничных выходных

Впереди узбекистанцев ждут пять выходных дней и Курбан хайит. В традиционной подборке Sputnik - самые интересные мероприятия, куда можно отправиться одному или с семьей и интересно провести время.

2023-06-27T19:24+0500

2023-06-27T19:24+0500

2023-06-27T19:24+0500

узбекистан

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Среда, 28 июняКинопоказы под открытым небомЗрителей ждет показ фильмов "Миньоны: Грювитация" и "Братья Супер Марио в кино" в Экопарке.Время: 19.30, 21.20Место: Центральный экопарк Ташкента имени З.М. БабураСтоимость билетов: 60 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 95−881−1855Курбан хайит в паркеПосетители смогут увидеть развлекательную программу с участием аниматоров и акробатов, а также шоу огней. Главной фишкой мероприятия станет приготовление быка весом в 1 тонну и концертная программа от звезд узбекской эстрады Маъмура Холмедова и Шукрулло Исроилова.Время: 10.00Место: Anhor parkВход свободныйФестиваль кино Cinema Love 2023Фестиваль, который объединяет любителей кино, пройдет в столице во второй раз. В рамках фестиваля состоятся две конкурсные программы с участниками из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а также показ фильмов и музыкальная программа.Время: 19:00Место: moc hubПодробности: https://mocfest.uz/Четверг, 29 июняКонцерт Кирилла РихтераРоссийский пианист и композитор выступит на сцене Дворца Международных форумов. В концертной программе талантливого пианиста будет исполнено и произведение The Sands of Time, которое было создано под впечатлением узбекской культуры.Время: 19.00Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"Стоимость билетов: 50- 500 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−232−8663, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072MuzDay Party в Magic CityПосетителей ждет гала-концерт с участием Равшана Комилова, группы "Афруз", Фарруха Раимова и других звезд узбекской эстрады.Время: 19.00Место: Magic CityВход свободныйПраздничная программа в ТРЦНа праздновании Курбан хайита посетителей ждут аниматоры, DJ Onion, танцевальное шоу коллектива "Тановар" и фуршет.Время: 17.30Место: Samarqand DarvozaВход свободныйПятница, 30 июняКинопоказы под открытым небомЗрителей ждет показ фильмов "Крик" и "Кадры" в Навруз парк.Время: 20.20, 22.30Место: Navruz ParkСтоимость билетов: 40 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−301−4647Выставка национальных румынских костюмовВ Государственном музее прикладного искусства представят выставку румынских костюмов, посвященную Международному дню румынской блузки.Время: 09.00Место: Музей прикладного искусства УзбекистанаВход свободныйТелефон для справок: +998 71 256 40 42, +998 71 256 39 43Иммерсивный спектакль "Говорит Ташкент"Участники наденут наушники и отправятся на прогулку по самым разным уголкам столицы. Город станет декорацией, а аудио сопровождение погрузит в атмосферу спектакля, который расскажет об истории Ташкента.Время: 10.00, 17:30Место: набережная реки АнхорСтоимость билетов: 150 тыс. сумовТелефон для справок: +998 91 791 06 92Суббота, 1 июляКонцертная программа "Терапия души"Казахстанский виолончелист Багжан Октябрь впервые выступит в сопровождении камерного оркестра на сцене Дворца искусств "Туркистон". Слушатели смогут погрузиться в атмосферу мелодий из известных кинофильмов, народных песен и классики.Время: 18:00Место: Дворец искусств "Туркистон"Стоимость билетов: 200-600 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Выставка художников проекта "Сарикор"Проект, объединивший современных деятелей искусств и мастеров традиционной школы ремесленников, представит коллективную выставку художников в Доме фотографии.Время: 18:00Место: Ташкентский дом фотографииВход свободныйТелефон для справок: (+998) 90−318−4393Воскресенье, 2 июляДетский мастер-класс по приготовлению хот-договУчастники смогут самостоятельно научиться готовить хот-доги, а после устроят дегустацию.Место: Стейк-хаус "Мясной"Стоимость участия: 100 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 78−148−1001Фестиваль Urban FestПосетителей ждет фестиваль городской культуры с культурно-образовательной программой для детей и взрослых. Также в формате открытого микрофона можно будет пообщаться с блогерами и другими участниками мероприятия.Время: 09:00Место: Navruz ParkУчастие бесплатноеТелефон для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072

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