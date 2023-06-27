https://uz.sputniknews.ru/20230627/uzbekistan-airways-sentr-upravleniye-polet-modernizatsiya-36338566.html
Чем занимается обновленный Центр управления полетами Uzbekistan Airways
Чем занимается обновленный Центр управления полетами Uzbekistan Airways
Теперь здесь можно в любой момент времени получить полную картину местонахождения всего парка воздушных судов, их технического состояния, степени готовности к полету и даже сведения о пассажирах, находящихся в полете.
2023-06-27T11:27+0500
2023-06-27T11:27+0500
2023-06-27T11:27+0500
узбекистан
авиакомпания uzbekistan airways
центр
управление
полеты
модернизация
технологии
общество
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways презентовала обновленный Центр управления полетами (ЦУП), сообщает корреспондент Sputnik.Вся необходимая информация теперь аккумулируется в центре и позволяет оперативно управлять текущей деятельностью авиакомпании. Например, в любой момент времени получить полную картину местонахождения всего парка воздушных судов, их технического состояния, степени готовности к полету и даже сведения о пассажирах, находящихся в полете.Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, план по модернизации Центра начали осуществлять после анализа и изучения мирового опыта. Специалисты авиакомпании посетили аналогичные центры в Европе, России и Турции. При этом сделали упор на подготовку персонала и внедрение новых программных продуктов.Uzbekistan Airways внедрила в процесс новейшие технологии и осуществила глобальный переход на программное обеспечение компании Boeing. Такое решение помогло объединить всю информацию о рейсе и отправлять в электронном виде на планшет пилоту, который готовится к полету. Кроме того, внедренные телекоммуникационные решения позволяют наблюдать за всеми самолетами авиакомпании в их текущем положении, анализировать погоду во время полета, держать связь с экипажами через бортовой компьютер в любой точке земного шара. Напомним, что в дни Курбан хайита Uzbekistan Airways запустит дополнительные рейсы.
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узбекистан uzbekistan airways центр управление полеты модернизация технологии общество
узбекистан uzbekistan airways центр управление полеты модернизация технологии общество
Чем занимается обновленный Центр управления полетами Uzbekistan Airways
Теперь здесь можно в любой момент времени получить полную картину местонахождения всего парка воздушных судов, их технического состояния, степени готовности к полету и даже сведения о пассажирах, находящихся в полете.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways презентовала обновленный Центр управления полетами (ЦУП), сообщает корреспондент Sputnik.
Вся необходимая информация теперь аккумулируется в центре и позволяет оперативно управлять текущей деятельностью авиакомпании. Например, в любой момент времени получить полную картину местонахождения всего парка воздушных судов, их технического состояния, степени готовности к полету и даже сведения о пассажирах, находящихся в полете.
Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, план по модернизации Центра начали осуществлять после анализа и изучения мирового опыта. Специалисты авиакомпании посетили аналогичные центры в Европе, России и Турции. При этом сделали упор на подготовку персонала и внедрение новых программных продуктов.
Uzbekistan Airways внедрила в процесс новейшие технологии и осуществила глобальный переход на программное обеспечение компании Boeing. Такое решение помогло объединить всю информацию о рейсе и отправлять в электронном виде на планшет пилоту, который готовится к полету. Кроме того, внедренные телекоммуникационные решения позволяют наблюдать за всеми самолетами авиакомпании в их текущем положении, анализировать погоду во время полета, держать связь с экипажами через бортовой компьютер в любой точке земного шара.