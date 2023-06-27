https://uz.sputniknews.ru/20230627/uzbekistan-tashkent-prazdnik-vyxodnoy-bazar-36351177.html

Как в праздничные выходные в Ташкенте будут работать базары

Как в праздничные выходные в Ташкенте будут работать базары

В городской администрации корреспонденту Sputnik рассказали о том, как будут работать рынки Ташкента в эти праздничные дни

2023-06-27T15:06+0500

2023-06-27T15:06+0500

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узбекистан

базар

праздник

курбан хайит

выходные

хокимият

ташкент

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В дни празднования Курбан хайита столичные базары будут работать в обычном режиме. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в пресс-службе хокимията Ташкента. Кроме того, также будет работать вещевой рынок "Ипподром", за исключением, как обычно, понедельника. Завтра, 28 июня, базар “Урикзор” работать не будет, в остальные дни празднования Курбан хайита — работает.

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