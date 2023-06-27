https://uz.sputniknews.ru/20230627/uzbekistan-tashkent-prazdnik-vyxodnoy-bazar-36351177.html
Как в праздничные выходные в Ташкенте будут работать базары
Как в праздничные выходные в Ташкенте будут работать базары
В городской администрации корреспонденту Sputnik рассказали о том, как будут работать рынки Ташкента в эти праздничные дни
2023-06-27T15:06+0500
2023-06-27T15:06+0500
2023-06-27T15:39+0500
узбекистан
базар
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курбан хайит
выходные
хокимият
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В дни празднования Курбан хайита столичные базары будут работать в обычном режиме. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в пресс-службе хокимията Ташкента. Кроме того, также будет работать вещевой рынок "Ипподром", за исключением, как обычно, понедельника. Завтра, 28 июня, базар “Урикзор” работать не будет, в остальные дни празднования Курбан хайита — работает.
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узбекистан ташкент базар рынок хокимият курбан хайит праздник выходные
узбекистан ташкент базар рынок хокимият курбан хайит праздник выходные
Как в праздничные выходные в Ташкенте будут работать базары
15:06 27.06.2023 (обновлено: 15:39 27.06.2023)
В городской администрации корреспонденту Sputnik рассказали о том, как будут работать рынки Ташкента в эти праздничные дни.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В дни празднования Курбан хайита столичные базары будут работать в обычном режиме. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в пресс-службе хокимията Ташкента.
"Дехканские базары столицы на протяжении этих долгих выходных будут работать в обычном режиме", — уточнили корреспонденту Sputnik в хокимияте.
Кроме того, также будет работать вещевой рынок "Ипподром", за исключением, как обычно, понедельника.
Завтра, 28 июня, базар “Урикзор” работать не будет, в остальные дни празднования Курбан хайита — работает.