Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230627/xokim-surxandarinskaya-oblast-vstrecha-posol-tadjikistan-uzbekistan-36334273.html
Хоким Сурхандарьинской области встретился с послом Таджикистана
Хоким Сурхандарьинской области встретился с послом Таджикистана
В ходе встречи, в частности обсудили экономические, социальные, географические возможности и инвестиционные особенности региона
2023-06-27T09:35+0500
2023-06-27T09:35+0500
узбекистан
таджикистан
сурхандарьинская область
хоким
хоким
встреча
сотрудничество
посол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1b/36335019_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ef782fb324ea479bea1a7cbb766e2c36.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косымов принял посла Таджикистана в Узбекистане Абдуджаббора Рахмонзоду, сообщает пресс-служба областной администрации. На встрече обсудили экономические, социальные, географические возможности и инвестиционные особенности региона, а также двусторонее сотрудничество, в частности с Хатлонской областью Таджикистана. Отметили также имеющиеся перспективы сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, кожевенно-обувная и легкая промышленность.
узбекистан
таджикистан
сурхандарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1b/36335019_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_cf087d28cfabc326a756bfc72cf68b68.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан таджикистан хоким сурхандарьинская област улугбек косымов посол абдуджаббор рахмонзода двусторонее сотрудничество экономика хатлонская область
узбекистан таджикистан хоким сурхандарьинская област улугбек косымов посол абдуджаббор рахмонзода двусторонее сотрудничество экономика хатлонская область

Хоким Сурхандарьинской области встретился с послом Таджикистана

09:35 27.06.2023
© хокимият Сурхандарьинской области Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касымов и посол Таджикистана в РУз Абдуджаббор Рахмонзода
Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касымов и посол Таджикистана в РУз Абдуджаббор Рахмонзода - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2023
© хокимият Сурхандарьинской области
Подписаться на
НовостиTelegram
В ходе встречи, в частности обсудили экономические, социальные, географические возможности и инвестиционные особенности региона.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косымов принял посла Таджикистана в Узбекистане Абдуджаббора Рахмонзоду, сообщает пресс-служба областной администрации.
На встрече обсудили экономические, социальные, географические возможности и инвестиционные особенности региона, а также двусторонее сотрудничество, в частности с Хатлонской областью Таджикистана.
Отметили также имеющиеся перспективы сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, кожевенно-обувная и легкая промышленность.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0