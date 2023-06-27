https://uz.sputniknews.ru/20230627/xokim-surxandarinskaya-oblast-vstrecha-posol-tadjikistan-uzbekistan-36334273.html
Хоким Сурхандарьинской области встретился с послом Таджикистана
Хоким Сурхандарьинской области встретился с послом Таджикистана
В ходе встречи, в частности обсудили экономические, социальные, географические возможности и инвестиционные особенности региона
2023-06-27T09:35+0500
2023-06-27T09:35+0500
2023-06-27T09:35+0500
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таджикистан
сурхандарьинская область
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хоким
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посол
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косымов принял посла Таджикистана в Узбекистане Абдуджаббора Рахмонзоду, сообщает пресс-служба областной администрации. На встрече обсудили экономические, социальные, географические возможности и инвестиционные особенности региона, а также двусторонее сотрудничество, в частности с Хатлонской областью Таджикистана. Отметили также имеющиеся перспективы сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, кожевенно-обувная и легкая промышленность.
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узбекистан таджикистан хоким сурхандарьинская област улугбек косымов посол абдуджаббор рахмонзода двусторонее сотрудничество экономика хатлонская область
узбекистан таджикистан хоким сурхандарьинская област улугбек косымов посол абдуджаббор рахмонзода двусторонее сотрудничество экономика хатлонская область
Хоким Сурхандарьинской области встретился с послом Таджикистана
В ходе встречи, в частности обсудили экономические, социальные, географические возможности и инвестиционные особенности региона.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik.
Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косымов принял посла Таджикистана в Узбекистане Абдуджаббора Рахмонзоду, сообщает пресс-служба областной администрации
.
На встрече обсудили экономические, социальные, географические возможности и инвестиционные особенности региона, а также двусторонее сотрудничество, в частности с Хатлонской областью Таджикистана.
Отметили также имеющиеся перспективы сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, кожевенно-обувная и легкая промышленность.