https://uz.sputniknews.ru/20230627/xokim-surxandarinskaya-oblast-vstrecha-posol-tadjikistan-uzbekistan-36334273.html

Хоким Сурхандарьинской области встретился с послом Таджикистана

Хоким Сурхандарьинской области встретился с послом Таджикистана

В ходе встречи, в частности обсудили экономические, социальные, географические возможности и инвестиционные особенности региона

2023-06-27T09:35+0500

2023-06-27T09:35+0500

2023-06-27T09:35+0500

узбекистан

таджикистан

сурхандарьинская область

хоким

хоким

встреча

сотрудничество

посол

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косымов принял посла Таджикистана в Узбекистане Абдуджаббора Рахмонзоду, сообщает пресс-служба областной администрации. На встрече обсудили экономические, социальные, географические возможности и инвестиционные особенности региона, а также двусторонее сотрудничество, в частности с Хатлонской областью Таджикистана. Отметили также имеющиеся перспективы сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, кожевенно-обувная и легкая промышленность.

узбекистан

таджикистан

сурхандарьинская область

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