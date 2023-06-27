https://uz.sputniknews.ru/20230627/yegipet-tashkent-dostavka-partiya-preparat-gepatit-c-36337676.html

Египет продолжает помогать Узбекистану в лечении опасного заболевания

Египет продолжает помогать Узбекистану в лечении опасного заболевания

В Ташкент доставили очередную партию египетских препаратов от гепатита С. Они предназначены для использования в больницах республики. В планах — дополнительная поставка в Узбекистан 5 тыс. упаковок препарата против вируса гепатита “В”.

2023-06-27T11:24+0500

2023-06-27T11:24+0500

2023-06-27T11:24+0500

узбекистан

египет

минздрав узбекистана

лекарства

гепатит

общество

медицина

поставки

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В Ташкентский международный аэропорт прибыла очередная партия препаратов против гепатита С — "Даклатасвира" и “Софосбувира”, выделенных правительством Египта в качестве гуманитарной помощи Узбекистану, сообщает ИА “Дунё”.Напомним, что с Министерством здравоохранения Египта достигнуты договоренности о бесплатной поставке в Узбекистан 800 тыс. (около 40 тонн) противогепатитных препаратов на $4,8 млн. Такую помощь будут оказывать в течение 2023-2024 годов.Еще одна договоренность касается дополнительной поставки в Узбекистан 5 тыс. упаковок препаратов “Entecavir” против вируса гепатита “В”, которые распределят среди пациентов, проходящих лечение в НИИ вирусологии при Минздраве республики.Для справки: Египет добился значительных успехов в борьбе с вирусами гепатита “В” и “С”. В 2020 году он стал первой страной, избавившейся от вирусного гепатита С, благодаря национальной инициативе по искоренению этого инфекционного заболевания, которая завершилась в апреле 2019 года. Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане действует программа по борьбе с вирусным гепатитом C, цель которой полностью уничтожить болезнь в республике.

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