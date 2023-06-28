https://uz.sputniknews.ru/20230628/agneshka-v-shoke-ot-turtsii-kak-polskuyu-turistku-muchili-russkim-yazykom-36383798.html
Агнешка в шоке от Турции: как польскую туристку мучили русским языком
Агнешка в шоке от Турции: как польскую туристку мучили русским языком
Полячка пожаловалась в соцсетях на отношение к русским на турецких курортах.
2023-06-28T15:11+0500
2023-06-28T15:11+0500
2023-06-28T15:11+0500
в мире
польша
турция
туризм
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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Польская туристка по имени Агнешка возмутилась отношением к русским в турецкой Анталье, сообщает РИА Новости.Обиделась туристка на то, что с первых минут все приветствовали ее по-русски, не разбираясь, откуда она, и делалось это чтобы угодить отдыхающим из России. И в целом персоналу отеля было гораздо проще общаться с туристами по-русски, а в разговоре на английском приходилось "помучиться".Кроме того, по словам туристки, "почти на каждом шагу" развевались российские флаги, при этом "украинских цветов не было".Жаловалась Агнешка и на официантку, которая упорно продолжала "вплетать русские слова в разговор" и не знала, что в Польше по-русски не говорят.Не угодила капризной туристке и вечеринка на пляже, где, по ее словам, каждая вторая песня была на русском языке.В заключение туристка заявила, что отъезд из Турции дал ей чувство "странного облегчения". Самым раздражающим она назвала то, что каждый раз ей приходилось объяснять персоналу, что она из Польши, а не России. "Настоящий кошмар", - резюмировала Агнешка.
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в мире польша турция аланья агнешка туристка русский язык
в мире польша турция аланья агнешка туристка русский язык
Агнешка в шоке от Турции: как польскую туристку мучили русским языком
Полячка пожаловалась в соцсетях на отношение к русским на турецких курортах.
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik.
Польская туристка по имени Агнешка возмутилась отношением к русским в турецкой Анталье, сообщает РИА Новости
.
"К русским туристам относятся как к королям. По крайней мере, такое впечатление сложилось у меня во время недельного пребывания на популярном курорте", - возмутилась Агнешка.
Обиделась туристка на то, что с первых минут все приветствовали ее по-русски, не разбираясь, откуда она, и делалось это чтобы угодить отдыхающим из России. И в целом персоналу отеля было гораздо проще общаться с туристами по-русски, а в разговоре на английском приходилось "помучиться".
Кроме того, по словам туристки, "почти на каждом шагу" развевались российские флаги, при этом "украинских цветов не было".
"Везде русские и везде русский язык - в меню, в отеле и вне его, на рекламных щитах, вывесках, на всех инструкциях, просто везде", - возмутилась полячка.
Жаловалась Агнешка и на официантку, которая упорно продолжала "вплетать русские слова в разговор" и не знала, что в Польше по-русски не говорят.
Не угодила капризной туристке и вечеринка на пляже, где, по ее словам, каждая вторая песня была на русском языке.
В заключение туристка заявила, что отъезд из Турции дал ей чувство "странного облегчения". Самым раздражающим она назвала то, что каждый раз ей приходилось объяснять персоналу, что она из Польши, а не России. "Настоящий кошмар", - резюмировала Агнешка.