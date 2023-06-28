https://uz.sputniknews.ru/20230628/kak-proxodit-prazdnichnyy-namaz-v-sobornoy-mecheti-v-moskve-36370985.html
Как проходит праздничный намаз в соборной мечети в Москве — трансляция завершена
Как проходит праздничный намаз в соборной мечети в Москве — трансляция завершена
В Москве во всех мечетях праздничное богослужение началось в 7.00 утра. 28.06.2023, Sputnik Узбекистан
2023-06-28T09:41+0500
2023-06-28T09:41+0500
2023-06-28T10:25+0500
видео
курбан хайит
москва
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МОСКВА, 28 июн — Sputnik. Сегодня в 07:00 в Москве и Московской области пройдут коллективные праздничные молитвы по случаю Курбан-байрам. Традиционно Духовное управление мусульман Московской области совместно с Правительством региона и Администрациями городских округов подготовило площадки для проведения молитв, адреса которых приведены в таблице ниже. Публикуем также адреса площадок для ритуального заклания жертвенных животных
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видео, курбан хайит, москва, видео
видео, курбан хайит, москва, видео
Как проходит праздничный намаз в соборной мечети в Москве — трансляция завершена
09:41 28.06.2023 (обновлено: 10:25 28.06.2023)
В Москве во всех мечетях праздничное богослужение началось в 7.00 утра.
МОСКВА, 28 июн — Sputnik. Сегодня в 07:00 в Москве и Московской области пройдут коллективные праздничные молитвы по случаю Курбан-байрам.
Традиционно Духовное управление мусульман Московской области совместно с Правительством региона и Администрациями городских округов подготовило площадки для проведения молитв, адреса которых приведены в таблице ниже. Публикуем также адреса площадок для ритуального заклания жертвенных животных