https://uz.sputniknews.ru/20230628/kak-proxodit-prazdnichnyy-namaz-v-sobornoy-mecheti-v-moskve-36370985.html

Как проходит праздничный намаз в соборной мечети в Москве — трансляция завершена

Как проходит праздничный намаз в соборной мечети в Москве — трансляция завершена

В Москве во всех мечетях праздничное богослужение началось в 7.00 утра. 28.06.2023, Sputnik Узбекистан

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курбан хайит

москва

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МОСКВА, 28 июн — Sputnik. Сегодня в 07:00 в Москве и Московской области пройдут коллективные праздничные молитвы по случаю Курбан-байрам. Традиционно Духовное управление мусульман Московской области совместно с Правительством региона и Администрациями городских округов подготовило площадки для проведения молитв, адреса которых приведены в таблице ниже. Публикуем также адреса площадок для ритуального заклания жертвенных животных

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