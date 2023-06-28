Как мусульмане всего мира отметили Курбан-байрам — фото

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Курбан-байрам - главный праздник исламского мира. Праздничные молитвы прошли в мечетях в различных странах. Как верующие в разных уголках мира отметили священный праздник - в фотоподборке Sputnik.