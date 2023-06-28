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Как мусульмане всего мира отметили Курбан-байрам — фото
Как мусульмане всего мира отметили Курбан-байрам — фото
Курбан-байрам - главный праздник исламского мира. Праздничные молитвы прошли в мечетях в различных странах. Как верующие в разных уголках мира отметили священный праздник - в фотоподборке Sputnik.
2023-06-28T21:59+0500
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Как мусульмане всего мира отметили Курбан-байрам — фото

21:59 28.06.2023
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Курбан-байрам - главный праздник исламского мира. Праздничные молитвы прошли в мечетях в различных странах. Как верующие в разных уголках мира отметили священный праздник - в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik

Праздничный намаз в мечети "Исламабад" в Ташкенте.

Праздничный намаз в мечети &quot;Исламабад&quot; в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
1/19
© Sputnik

Праздничный намаз в мечети "Исламабад" в Ташкенте.

© Sputnik / Abdubakir Unusov / Перейти в фотобанкВерующие перед началом намаза в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в соборной мечети "Исламабад" в Ташкенте.
Верующие перед началом намаза в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в соборной мечети Исламабад в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
2/19
© Sputnik / Abdubakir Unusov
/
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Верующие перед началом намаза в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в соборной мечети "Исламабад" в Ташкенте.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкИмам Московской соборной мечети Марат-хазрат Аршабаев во время намаза у Московской соборной мечети по случаю праздника Курбан-байрам.
Намаз в Московской соборной мечети по случаю праздника Курбан-байрам - Sputnik Узбекистан
3/19
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Перейти в фотобанк
Имам Московской соборной мечети Марат-хазрат Аршабаев во время намаза у Московской соборной мечети по случаю праздника Курбан-байрам.
© AP Photo / Mahmoud Illean

Верующие во время молитвы у мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Верующие во время молитвы у мечети Аль-Акса в Иерусалиме. - Sputnik Узбекистан
4/19
© AP Photo / Mahmoud Illean

Верующие во время молитвы у мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

© AFP 2023 / Sanaullah Seiam

Праздничный намаз в Кандагаре (Афганистан)

Праздничный намаз в Кандагаре (Афганистан) - Sputnik Узбекистан
5/19
© AFP 2023 / Sanaullah Seiam

Праздничный намаз в Кандагаре (Афганистан)

© AFP 2023 / Ahmad Sahel Arman

Намаз в мечети Шах-До Шамшира в Кабуле, Афганистан.

Намаз в мечети Шах-До Шамшира в Кабуле, Афганистан. - Sputnik Узбекистан
6/19
© AFP 2023 / Ahmad Sahel Arman

Намаз в мечети Шах-До Шамшира в Кабуле, Афганистан.

© AFP 2023 / Jam Sta Rosa

Праздничный намаз в Маниле, Филиппины.

Праздничный намаз в Маниле, Филиппины. - Sputnik Узбекистан
7/19
© AFP 2023 / Jam Sta Rosa

Праздничный намаз в Маниле, Филиппины.

© AFP 2023 / Jam Sta Rosa

Женщина несет коврики для молитвы перед праздничным намазом в Маниле, Филиппины.

Женщина несет коврики для молитвы перед праздничным намазом в Маниле, Филиппины. - Sputnik Узбекистан
8/19
© AFP 2023 / Jam Sta Rosa

Женщина несет коврики для молитвы перед праздничным намазом в Маниле, Филиппины.

© AFP 2023 / Elvis Barukcic

Боснийские верующие в Сараево.

Боснийские верующие в Сараево. - Sputnik Узбекистан
9/19
© AFP 2023 / Elvis Barukcic

Боснийские верующие в Сараево.

© AFP 2023 / Ahmed Hasan

Историческая мечеть Аль-Азхар, Каир, Египет.

Историческая мечеть Аль-Азхар, Каир, Египет. - Sputnik Узбекистан
10/19
© AFP 2023 / Ahmed Hasan

Историческая мечеть Аль-Азхар, Каир, Египет.

© AFP 2023 / Ahmed Hasan

Праздничный намаз в мечети Аль-Азхар, Каир.

Праздничный намаз в мечети Аль-Азхар, Каир. - Sputnik Узбекистан
11/19
© AFP 2023 / Ahmed Hasan

Праздничный намаз в мечети Аль-Азхар, Каир.

© AFP 2023 / Ahmed Hasan

После праздничной молитвы в Каире.

После праздничной молитвы в Каире. - Sputnik Узбекистан
12/19
© AFP 2023 / Ahmed Hasan

После праздничной молитвы в Каире.

© AFP 2023 / Ahmed Hasan

Селфи после намаза в мечети Аль-Азхар в Каире.

Селфи после намаза в мечети Аль-Азхар в Каире. - Sputnik Узбекистан
13/19
© AFP 2023 / Ahmed Hasan

Селфи после намаза в мечети Аль-Азхар в Каире.

© AFP 2023 / ANP/Robin Utrecht

Мечеть Мевлана в Роттердаме, Нидерланды.

Мечеть Мевлана в Роттердаме, Нидерланды. - Sputnik Узбекистан
14/19
© AFP 2023 / ANP/Robin Utrecht

Мечеть Мевлана в Роттердаме, Нидерланды.

© AP Photo / Hadi Mizban

Женщина молится на кладбище в Багдаде, Ирак.

Женщина молится на кладбище в Багдаде, Ирак. - Sputnik Узбекистан
15/19
© AP Photo / Hadi Mizban

Женщина молится на кладбище в Багдаде, Ирак.

© AP Photo / Hadi Mizban

Верующие приветствуют друг друга в мечети в Багдаде, Ирак.

Верующие приветствуют друг друга в мечети в Багдаде, Ирак. - Sputnik Узбекистан
16/19
© AP Photo / Hadi Mizban

Верующие приветствуют друг друга в мечети в Багдаде, Ирак.

© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat

Ритуальное жертвоприношение в честь Курбан-байрама в Кувейте.

Ритуальное жертвоприношение в честь Курбан-байрама в Кувейте. - Sputnik Узбекистан
17/19
© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat

Ритуальное жертвоприношение в честь Курбан-байрама в Кувейте.

© AFP 2023 / Karim Jaafar

Утренний намаз на Курбан-байрам на городском стадионе в Дохе, Катар.

Утренний намаз на Курбан-байрам на городском стадионе в Дохе, Катар. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Karim Jaafar

Утренний намаз на Курбан-байрам на городском стадионе в Дохе, Катар.

© AP Photo / Sayyid Abdul Azim

Верующие во время молитвы в Найроби, Кения.

Верующие во время молитвы в Найроби, Кения. - Sputnik Узбекистан
19/19
© AP Photo / Sayyid Abdul Azim

Верующие во время молитвы в Найроби, Кения.

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