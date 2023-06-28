https://uz.sputniknews.ru/20230628/kurban-hayit-v-mire-foto-36386206.html
Как мусульмане всего мира отметили Курбан-байрам — фото
Как мусульмане всего мира отметили Курбан-байрам — фото
Курбан-байрам - главный праздник исламского мира. Праздничные молитвы прошли в мечетях в различных странах. Как верующие в разных уголках мира отметили священный праздник - в фотоподборке Sputnik.
2023-06-28T21:59+0500
2023-06-28T21:59+0500
2023-06-28T21:59+0500
фото
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россия
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иерусалим
ирак
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фото курбан байрам хаит в мире в разных странах узбекистан ташкент россия москва иерусалим афганистан кабул кандагар багдад ирак каир египет манила филиппины сараево роттердам нидерланды найроби кения как отметили празднуют праздновали
Как мусульмане всего мира отметили Курбан-байрам — фото
Курбан-байрам - главный праздник исламского мира. Праздничные молитвы прошли в мечетях в различных странах. Как верующие в разных уголках мира отметили священный праздник - в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik
Праздничный намаз в мечети "Исламабад" в Ташкенте.
Праздничный намаз в мечети "Исламабад" в Ташкенте.
© Sputnik / Abdubakir Unusov / Перейти в фотобанк Верующие перед началом намаза в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в соборной мечети "Исламабад" в Ташкенте.
Верующие перед началом намаза в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в соборной мечети "Исламабад" в Ташкенте.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк Имам Московской соборной мечети Марат-хазрат Аршабаев во время намаза у Московской соборной мечети по случаю праздника Курбан-байрам.
Имам Московской соборной мечети Марат-хазрат Аршабаев во время намаза у Московской соборной мечети по случаю праздника Курбан-байрам.
© AP Photo / Mahmoud Illean
Верующие во время молитвы у мечети Аль-Акса в Иерусалиме.
Верующие во время молитвы у мечети Аль-Акса в Иерусалиме.
© AFP 2023 / Sanaullah Seiam
Праздничный намаз в Кандагаре (Афганистан)
Праздничный намаз в Кандагаре (Афганистан)
© AFP 2023 / Ahmad Sahel Arman
Намаз в мечети Шах-До Шамшира в Кабуле, Афганистан.
Намаз в мечети Шах-До Шамшира в Кабуле, Афганистан.
© AFP 2023 / Jam Sta Rosa
Праздничный намаз в Маниле, Филиппины.
Праздничный намаз в Маниле, Филиппины.
© AFP 2023 / Jam Sta Rosa
Женщина несет коврики для молитвы перед праздничным намазом в Маниле, Филиппины.
Женщина несет коврики для молитвы перед праздничным намазом в Маниле, Филиппины.
© AFP 2023 / Elvis Barukcic
Боснийские верующие в Сараево.
Боснийские верующие в Сараево.
© AFP 2023 / Ahmed Hasan
Историческая мечеть Аль-Азхар, Каир, Египет.
Историческая мечеть Аль-Азхар, Каир, Египет.
© AFP 2023 / Ahmed Hasan
Праздничный намаз в мечети Аль-Азхар, Каир.
Праздничный намаз в мечети Аль-Азхар, Каир.
© AFP 2023 / Ahmed Hasan
После праздничной молитвы в Каире.
После праздничной молитвы в Каире.
© AFP 2023 / Ahmed Hasan
Селфи после намаза в мечети Аль-Азхар в Каире.
Селфи после намаза в мечети Аль-Азхар в Каире.
© AFP 2023 / ANP/Robin Utrecht
Мечеть Мевлана в Роттердаме, Нидерланды.
Мечеть Мевлана в Роттердаме, Нидерланды.
© AP Photo / Hadi Mizban
Женщина молится на кладбище в Багдаде, Ирак.
Женщина молится на кладбище в Багдаде, Ирак.
© AP Photo / Hadi Mizban
Верующие приветствуют друг друга в мечети в Багдаде, Ирак.
Верующие приветствуют друг друга в мечети в Багдаде, Ирак.
© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat
Ритуальное жертвоприношение в честь Курбан-байрама в Кувейте.
Ритуальное жертвоприношение в честь Курбан-байрама в Кувейте.
© AFP 2023 / Karim Jaafar
Утренний намаз на Курбан-байрам на городском стадионе в Дохе, Катар.
Утренний намаз на Курбан-байрам на городском стадионе в Дохе, Катар.
© AP Photo / Sayyid Abdul Azim
Верующие во время молитвы в Найроби, Кения.
Верующие во время молитвы в Найроби, Кения.