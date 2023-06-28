https://uz.sputniknews.ru/20230628/politseyskie-pytayutsya-spravitsya-s-besporyadkami-v-parije-36381511.html

Полицейские пытаются справиться с беспорядками в Париже

Полицейские пытаются справиться с беспорядками в Париже

Беспорядки продолжают распространяться по пригородам Парижа, сообщает местное ТВ. 28.06.2023, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Беспорядки перекинулись с Нантера на другие пригороды Парижа, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.В городе в среду будет дежурить две тысячи полицейских, чтобы обеспечить безопасность граждан, сообщили власти.Беспорядки вспыхнули после того, как во вторник утром полицейские в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полиции, отказался выполнять их требования. После чего в социальных сетях начали появляться призывы к стихийному протесту против действий полиции. После наступления темноты в Нантере отдельные группы людей начали устраивать поджоги и разбивать рекламные стенды и автобусные остановки. Группа людей также собралась рядом с домом погибшего и напротив префектуры. В пригород были направлены наряды полиции, в том числе отряды специального реагирования. Позже протестующие устроили масштабный пожар, они подожгли мусорные баки и строительные материалы. Начались стычки протестующих с полицией. Несколько десятков протестующих начали строить баррикады и забрасывать полицейских камнями и зажигательными смесями. Полиция применила слезоточивый газ. По информации телеканала, одни человек был ранен в глаз. По данным префектуры города, протестующие также подожгли три автомобиля. Девять человек были задержаны. Беспорядки перекинулись на другие пригороды Парижа. В частности, поджоги и стычки с полицией начались в городах Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла Гарен-Коломб и Вильнев, расположенных в столичном регионе Иль-де-Франс.

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