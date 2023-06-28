https://uz.sputniknews.ru/20230628/prognoz-pogody-po-uzbekistanu-28-iyun-36367685.html

Испортит ли погода праздник: прогноз синоптиков по Узбекистану на 28 июня

Испортит ли погода праздник: прогноз синоптиков по Узбекистану на 28 июня

Узгидромет опубликовал прогноз погоды по республике в Курбан хайит.

2023-06-28T05:06+0500

2023-06-28T05:06+0500

2023-06-28T05:06+0500

узбекистан

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прогноз погоды по узбекистану

погода в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. В день празднования Курбан хайита в Узбекистане будет ясная и солнечная погода, лишь в горных районах Ферганской долины возможны кратковременные дожди, грозы.По всей республике может усилиться ветер до 13-18 метров в секунду, местами с пыльным поземком, предупреждает Узгидромет.Температура воздуха днем:

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