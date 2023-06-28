Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230628/prognoz-pogody-po-uzbekistanu-28-iyun-36367685.html
Испортит ли погода праздник: прогноз синоптиков по Узбекистану на 28 июня
Испортит ли погода праздник: прогноз синоптиков по Узбекистану на 28 июня
Узгидромет опубликовал прогноз погоды по республике в Курбан хайит.
2023-06-28T05:06+0500
2023-06-28T05:06+0500
узбекистан
погода
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
погода в узбекистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1335/19/13351960_0:83:2561:1523_1920x0_80_0_0_2374a22bebf50b979a6d11721feafab3.jpg
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. В день празднования Курбан хайита в Узбекистане будет ясная и солнечная погода, лишь в горных районах Ферганской долины возможны кратковременные дожди, грозы.По всей республике может усилиться ветер до 13-18 метров в секунду, местами с пыльным поземком, предупреждает Узгидромет.Температура воздуха днем:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1335/19/13351960_0:0:2273:1704_1920x0_80_0_0_1722d67c95ebb624170bf2cbbe7a8565.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан погода прогноз погоды узгидромет без осадков переменная облачность ясно сухо пыльный поземок дождь
узбекистан погода прогноз погоды узгидромет без осадков переменная облачность ясно сухо пыльный поземок дождь

Испортит ли погода праздник: прогноз синоптиков по Узбекистану на 28 июня

05:06 28.06.2023
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГорода России. Плёс
Города России. Плёс - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2023
© Sputnik / Кирилл Каллиников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Узгидромет опубликовал прогноз погоды по республике в Курбан хайит.
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. В день празднования Курбан хайита в Узбекистане будет ясная и солнечная погода, лишь в горных районах Ферганской долины возможны кратковременные дожди, грозы.
По всей республике может усилиться ветер до 13-18 метров в секунду, местами с пыльным поземком, предупреждает Узгидромет.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области – 31-36 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области – 33-38 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 36-41 градус тепла;
Предгорные и горные районы – 23-28 градусов тепла.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0