https://uz.sputniknews.ru/20230628/prognoz-pogody-po-uzbekistanu-28-iyun-36367685.html
Испортит ли погода праздник: прогноз синоптиков по Узбекистану на 28 июня
Испортит ли погода праздник: прогноз синоптиков по Узбекистану на 28 июня
Узгидромет опубликовал прогноз погоды по республике в Курбан хайит.
2023-06-28T05:06+0500
2023-06-28T05:06+0500
2023-06-28T05:06+0500
узбекистан
погода
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прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
погода в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. В день празднования Курбан хайита в Узбекистане будет ясная и солнечная погода, лишь в горных районах Ферганской долины возможны кратковременные дожди, грозы.По всей республике может усилиться ветер до 13-18 метров в секунду, местами с пыльным поземком, предупреждает Узгидромет.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода прогноз погоды узгидромет без осадков переменная облачность ясно сухо пыльный поземок дождь
узбекистан погода прогноз погоды узгидромет без осадков переменная облачность ясно сухо пыльный поземок дождь
Испортит ли погода праздник: прогноз синоптиков по Узбекистану на 28 июня
Узгидромет опубликовал прогноз погоды по республике в Курбан хайит.
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. В день празднования Курбан хайита в Узбекистане будет ясная и солнечная погода, лишь в горных районах Ферганской долины возможны кратковременные дожди, грозы.
По всей республике может усилиться ветер до 13-18 метров в секунду, местами с пыльным поземком, предупреждает Узгидромет
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Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области – 31-36 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области – 33-38 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 36-41 градус тепла;
Предгорные и горные районы – 23-28 градусов тепла.