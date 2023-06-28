https://uz.sputniknews.ru/20230628/uzbekistan-jurnalistika-robert-frantsev-tsentralnaya-aziyatashkent-28-iyun--sputnik-izvestnyy-36399398.html

Роберт Францев: хорошо помню, как впервые приехал в Узбекистан

Роберт Францев: хорошо помню, как впервые приехал в Узбекистан

В интервью Роберт Францев рассказал о знакомстве с Узбекистаном, любимой узбекской сладости и запоминающейся поездке в страну. 28.06.2023, Sputnik Узбекистан

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видео

интервью

узбекистан

журналист

россия

роберт францев

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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Известный российский журналист Роберт Францев открыл для себя Узбекистан и полюбил страну именно благодаря своей профессии. Он освещает самые разные события, происходящие в регионе – от плодоовощных ярмарок до президентских выборов.Роберт Францев — российской журналист, обозреватель, заведующий центральноазиатским бюро ВГТРК. Впервые он приехал в Узбекистан в 2016 году.Он признается, что Центральная Азия для него не просто журналистское направление, а целый мир, где происходит много самых разных событий. Поэтому, говорит журналист, приходится быть универсалом и максимально интересно рассказывать о политике, экономике, спорте, культуре.Неслучайно в 2018 году Роберт в рамках X Национального фестиваля социальной медиа-продукции получил награду в номинации "Друзья Узбекистана".У Роберта нет профессионального журналистского образования, в вузе он изучал лингвистику и межкультурную коммуникацию.О самой запоминающейся поездке в Узбекистан, о том хотелось ли уйти из профессии, о семье и любимом узбекском лакомстве Роберт рассказал в интервью Sputnik.

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