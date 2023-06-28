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Роберт Францев: хорошо помню, как впервые приехал в Узбекистан
Роберт Францев: хорошо помню, как впервые приехал в Узбекистан
В интервью Роберт Францев рассказал о знакомстве с Узбекистаном, любимой узбекской сладости и запоминающейся поездке в страну. 28.06.2023, Sputnik Узбекистан
2023-06-28T20:07+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Известный российский журналист Роберт Францев открыл для себя Узбекистан и полюбил страну именно благодаря своей профессии. Он освещает самые разные события, происходящие в регионе – от плодоовощных ярмарок до президентских выборов.Роберт Францев — российской журналист, обозреватель, заведующий центральноазиатским бюро ВГТРК. Впервые он приехал в Узбекистан в 2016 году.Он признается, что Центральная Азия для него не просто журналистское направление, а целый мир, где происходит много самых разных событий. Поэтому, говорит журналист, приходится быть универсалом и максимально интересно рассказывать о политике, экономике, спорте, культуре.Неслучайно в 2018 году Роберт в рамках X Национального фестиваля социальной медиа-продукции получил награду в номинации "Друзья Узбекистана".У Роберта нет профессионального журналистского образования, в вузе он изучал лингвистику и межкультурную коммуникацию.О самой запоминающейся поездке в Узбекистан, о том хотелось ли уйти из профессии, о семье и любимом узбекском лакомстве Роберт рассказал в интервью Sputnik.
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видео, интервью, узбекистан, журналист, россия, роберт францев, видео
видео, интервью, узбекистан, журналист, россия, роберт францев, видео
Роберт Францев: хорошо помню, как впервые приехал в Узбекистан
В интервью Роберт Францев рассказал о знакомстве с Узбекистаном, любимой узбекской сладости и запоминающейся поездке в страну.
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Известный российский журналист Роберт Францев открыл для себя Узбекистан и полюбил страну именно благодаря своей профессии. Он освещает самые разные события, происходящие в регионе – от плодоовощных ярмарок до президентских выборов.
Роберт Францев — российской журналист, обозреватель, заведующий центральноазиатским бюро ВГТРК. Впервые он приехал в Узбекистан в 2016 году.
"Это была плодоовощная ярмарка в Ташкенте. Тогда обилие красок, вкуса и аромата вокруг запомнились навсегда и именно с этим во многом сегодня ассоциируется солнечный Узбекистан", — вспоминает Роберт.
Он признается, что Центральная Азия для него не просто журналистское направление, а целый мир, где происходит много самых разных событий. Поэтому, говорит журналист, приходится быть универсалом и максимально интересно рассказывать о политике, экономике, спорте, культуре.
Неслучайно в 2018 году Роберт в рамках X Национального фестиваля социальной медиа-продукции получил награду в номинации "Друзья Узбекистана".
У Роберта нет профессионального журналистского образования, в вузе он изучал лингвистику и межкультурную коммуникацию.
"Я никогда не стремился в эту сферу, а журналистского образования у меня нет до сих пор и наверно это даже хорошо. На мой взгляд, профессиональное журналистское образование — это не то, что является неотъемлемой частью профессии и категорично необходимо. Я, наоборот, рад что получил знания в других сферах и потом жизнь таким удивительным образом сложилась, что я попал в журналистику", — рассказывает обозреватель.
О самой запоминающейся поездке в Узбекистан, о том хотелось ли уйти из профессии, о семье и любимом узбекском лакомстве Роберт рассказал в интервью Sputnik
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