https://uz.sputniknews.ru/20230628/v-uzbekistane-otkroyutsya-kluby-yunyx-pogranichnikov-36383016.html

В Узбекистане откроются клубы "Юных пограничников"

В Узбекистане откроются клубы "Юных пограничников"

В них смогут вступить учащиеся 9, 10 и 11 классов общеобразовательных школ.

2023-06-28T14:22+0500

2023-06-28T14:22+0500

2023-06-28T14:46+0500

узбекистан

общество

клуб

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В Узбекистане откроются клубы "Юных пограничников". Положение об этих клубах утвердило 26 июня правительство республики.Согласно положению, клубы "Юные пограничники" откроются в школах приграничных городов и районов. У клубов будет свой символический флаг, вымпел и слоган, утвержденные директором школы.В клуб смогут вступить по желанию 9, 10 и 11 классов. За вступление в клуб не нужно будет вносить никаких членских взносов и иных платежей.В республике также будет проходить военно-патриотический конкурс "Юные пограничники".Состязания будут проходить среди учеников выпускных классов, состоящих в клубах, в три этапа:В начале учебного года клубы будут формировать команды для участия в конкурсе в составе 10 человек (8 юношей, 2 девушки).Команды, занявшие 1, 2 и 3 места на каждом этапе соревнований, получат дипломы, кубки и подарки.

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