https://uz.sputniknews.ru/20230629/fifa-reyting-na-kakom-mestye-uzbekistan-futbol-36420718.html

ФИФА обновила рейтинг — на каком месте Узбекистан

ФИФА обновила рейтинг — на каком месте Узбекистан

В рейтинге, опубликованном на официальном сайте ФИФА, сборная Узбекистана набрала 1 318 очков

2023-06-29T17:47+0500

2023-06-29T17:47+0500

2023-06-29T18:10+0500

узбекистан

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футбол

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Узбекистан сохранил свое положение в рейтинге Международной футбольной ассоциации (FIFA). Сборная заняла 74-е место в мире и 10-е — в Азии.В рейтинге, опубликованном сегодня на официальном сайте ФИФА, сборная команда страны набрав 1 318 очков заняла 74-е место.Рейтинг возглавляет действующий чемпион мира — сборная Аргентины. На второй строчке — Франция, на третьей — Бразилия.Ранее мы сообщили, с кем сыграет Узбекистан в полуфинале Кубка Азии U-17

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