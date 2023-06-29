https://uz.sputniknews.ru/20230629/fifa-reyting-na-kakom-mestye-uzbekistan-futbol-36420718.html
ФИФА обновила рейтинг — на каком месте Узбекистан
ФИФА обновила рейтинг — на каком месте Узбекистан
В рейтинге, опубликованном на официальном сайте ФИФА, сборная Узбекистана набрала 1 318 очков
2023-06-29T17:47+0500
2023-06-29T17:47+0500
2023-06-29T18:10+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Узбекистан сохранил свое положение в рейтинге Международной футбольной ассоциации (FIFA). Сборная заняла 74-е место в мире и 10-е — в Азии.В рейтинге, опубликованном сегодня на официальном сайте ФИФА, сборная команда страны набрав 1 318 очков заняла 74-е место.Рейтинг возглавляет действующий чемпион мира — сборная Аргентины. На второй строчке — Франция, на третьей — Бразилия.Ранее мы сообщили, с кем сыграет Узбекистан в полуфинале Кубка Азии U-17
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узбекистан футбол фифа рейтинг сборная команда футболисты очки место аргентина франция бразилия международная футбольная ассоциация
узбекистан футбол фифа рейтинг сборная команда футболисты очки место аргентина франция бразилия международная футбольная ассоциация
ФИФА обновила рейтинг — на каком месте Узбекистан
17:47 29.06.2023 (обновлено: 18:10 29.06.2023)
В рейтинге, опубликованном на официальном сайте ФИФА, сборная Узбекистана набрала 1 318 очков.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Узбекистан сохранил свое положение в рейтинге Международной футбольной ассоциации (FIFA). Сборная заняла 74-е место в мире и 10-е — в Азии.
В рейтинге, опубликованном сегодня на официальном сайте ФИФА
, сборная команда страны набрав 1 318 очков заняла 74-е место.
Рейтинг возглавляет действующий чемпион мира — сборная Аргентины. На второй строчке — Франция, на третьей — Бразилия.