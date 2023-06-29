https://uz.sputniknews.ru/20230629/kakoy-budet-pogoda-v-tashkente-29-iyunya-36393061.html
Какой будет погода в Ташкенте 29 июня
Какой будет погода в Ташкенте 29 июня
В четверг в столице Узбекистана осадков по-прежнему не ожидается, предупреждают синоптики.
2023-06-29T07:32+0500
2023-06-29T07:32+0500
2023-06-29T07:32+0500
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прогноз погоды в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. В четверг в столице Узбекистана ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Ветер восточный 3-8 м/с, к вечеру возможно усиление до 10-12 м/с. Воздух днем прогреется до 33-35 градусов тепла.
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узбекистан ташкент погода прогноз погоды в ташкенте 29 июня без осадков переменная облачность усиление ветра температура воздуха
узбекистан ташкент погода прогноз погоды в ташкенте 29 июня без осадков переменная облачность усиление ветра температура воздуха
Какой будет погода в Ташкенте 29 июня
В четверг в столице Узбекистана осадков по-прежнему не ожидается, предупреждают синоптики.
ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik.
В четверг в столице Узбекистана ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет
.
Ветер восточный 3-8 м/с, к вечеру возможно усиление до 10-12 м/с.
Воздух днем прогреется до 33-35 градусов тепла.