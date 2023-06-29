https://uz.sputniknews.ru/20230629/kirill-rihter-rossiyskiy-muzykant-kontsert-v-tashkente-video-36428360.html

Известный российский музыкант дал концерт в Ташкенте — видео

Известный российский музыкант дал концерт в Ташкенте — видео

Концерт пианиста Кирилла Рихтера произвел настоящий фурор среди столичных зрителей.

2023-06-29T22:08+0500

2023-06-29T22:08+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. Концерт известного российского пианиста Кирилла Рихтера произвел настоящий фурор в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Национальный симфонический оркестр Узбекистана и российский музыкант Кирилл Рихтер представили в Ташкенте концертную программу The Sands of Time ("Пески времени"). Выступление состоялось на сцене Дворца международных форумов "Узбекистан". В сопровождении симфонического оркестра Кирилл Рихтер исполнил свои камерные и симфонические произведения, созданные в разные годы.Зрители были под большим впечатлением от выступления и 10 минут стоя аплодировали музыканту.

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2023

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