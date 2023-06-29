https://uz.sputniknews.ru/20230629/kirill-rihter-rossiyskiy-muzykant-kontsert-v-tashkente-video-36428360.html
Известный российский музыкант дал концерт в Ташкенте — видео
Известный российский музыкант дал концерт в Ташкенте — видео
Концерт пианиста Кирилла Рихтера произвел настоящий фурор среди столичных зрителей.
2023-06-29T22:08+0500
2023-06-29T22:08+0500
2023-06-29T22:09+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. Концерт известного российского пианиста Кирилла Рихтера произвел настоящий фурор в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Национальный симфонический оркестр Узбекистана и российский музыкант Кирилл Рихтер представили в Ташкенте концертную программу The Sands of Time ("Пески времени"). Выступление состоялось на сцене Дворца международных форумов "Узбекистан". В сопровождении симфонического оркестра Кирилл Рихтер исполнил свои камерные и симфонические произведения, созданные в разные годы.Зрители были под большим впечатлением от выступления и 10 минут стоя аплодировали музыканту.
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Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
узбекистан ташкент концерт российский музыкант пианист композитор кирилл рихтер пески времени sands of time национальный симфонический оркестр узбекистана
узбекистан ташкент концерт российский музыкант пианист композитор кирилл рихтер пески времени sands of time национальный симфонический оркестр узбекистана
Известный российский музыкант дал концерт в Ташкенте — видео
22:08 29.06.2023 (обновлено: 22:09 29.06.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Концерт пианиста Кирилла Рихтера произвел настоящий фурор среди столичных зрителей.
ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. Концерт известного российского пианиста Кирилла Рихтера произвел настоящий фурор в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.
Национальный симфонический оркестр Узбекистана и российский музыкант Кирилл Рихтер представили в Ташкенте концертную программу The Sands of Time ("Пески времени").
Выступление состоялось на сцене Дворца международных форумов "Узбекистан".
В сопровождении симфонического оркестра Кирилл Рихтер исполнил свои камерные и симфонические произведения, созданные в разные годы.
Зрители были под большим впечатлением от выступления и 10 минут стоя аплодировали музыканту.