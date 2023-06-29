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Зачем в китайском городе Ханчжоу сделают специальные дорожки
Зачем в китайском городе Ханчжоу сделают специальные дорожки
Специальные дорожки намерен установить оргкомитет Азиатских игр Ханчжоу-2022 во время проведения соревнований
2023-06-29T13:37+0500
2023-06-29T13:37+0500
2023-06-29T14:06+0500
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азиатские игры
ханчжоу
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Оргкомитет Азиатских игр Ханчжоу-2022 во время соревнований планирует установить специальные дорожки для делегаций на дорогах города, чтобы они вовремя могли добираться до нужного пункта назначения, сообщает НОК Узбекистана. По такой специальной дороге на трассах будет ездить только транспорт, перевозящий спортсменов и тренеров, должностных лиц делегации. Болельщикам, местным жителям и другим лицам ходить по ней во время игр запрещается, уточняется в сообщении. XIX летние Азиатские игры пройдут в китайском городе Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября 2023 года.
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китай азиатские игры ханчжоу-2022 соревновая город ханчжоу специальные дорожки оргкомитет делегация пункт назначения пробки
китай азиатские игры ханчжоу-2022 соревновая город ханчжоу специальные дорожки оргкомитет делегация пункт назначения пробки
Зачем в китайском городе Ханчжоу сделают специальные дорожки
13:37 29.06.2023 (обновлено: 14:06 29.06.2023)
Специальные дорожки намерен установить оргкомитет Азиатских игр Ханчжоу-2022 во время проведения соревнований.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
Оргкомитет Азиатских игр Ханчжоу-2022 во время соревнований планирует установить специальные дорожки для делегаций на дорогах города, чтобы они вовремя могли добираться до нужного пункта назначения, сообщает НОК Узбекистана
.
"В настоящее время проходит тестовый режим на дорогах Ханчжоу. Это гарантирует, что во время игр гости смогут вовремя добраться до нужного пункта назначения, не застревая в пробках", — говорится в сообщении.
По такой специальной дороге на трассах будет ездить только транспорт, перевозящий спортсменов и тренеров, должностных лиц делегации. Болельщикам, местным жителям и другим лицам ходить по ней во время игр запрещается, уточняется в сообщении.
XIX летние Азиатские игры пройдут в китайском городе Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября 2023 года.