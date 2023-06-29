https://uz.sputniknews.ru/20230629/kitay-gorod-xanchjou-spetsialnyye-dorojki-36410103.html

Зачем в китайском городе Ханчжоу сделают специальные дорожки

Зачем в китайском городе Ханчжоу сделают специальные дорожки

Специальные дорожки намерен установить оргкомитет Азиатских игр Ханчжоу-2022 во время проведения соревнований

2023-06-29T13:37+0500

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китай

азиатские игры

ханчжоу

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Оргкомитет Азиатских игр Ханчжоу-2022 во время соревнований планирует установить специальные дорожки для делегаций на дорогах города, чтобы они вовремя могли добираться до нужного пункта назначения, сообщает НОК Узбекистана. По такой специальной дороге на трассах будет ездить только транспорт, перевозящий спортсменов и тренеров, должностных лиц делегации. Болельщикам, местным жителям и другим лицам ходить по ней во время игр запрещается, уточняется в сообщении. XIX летние Азиатские игры пройдут в китайском городе Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября 2023 года.

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