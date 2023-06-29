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https://uz.sputniknews.ru/20230629/parlament-kyrgyzstana-odobril-zapret-na-odnorazovye-polietilenovye-pakety-36425127.html
Парламент Кыргызстана одобрил запрет на одноразовые полиэтиленовые пакеты
Парламент Кыргызстана одобрил запрет на одноразовые полиэтиленовые пакеты
В следующем году в республике будут запрещены ввоз, производство и продажа одноразовых полимерных пакетов.
2023-06-29T19:18+0500
2023-06-29T19:19+0500
в мире
кыргызстан
парламент
запрет
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Жогорку Кенеш Кыргызстана одобрил законопроект о запрете на ввоз, производство и продажу одноразовых полимерных пакетов, сообщает Sputnik Кыргызстан.Проект документа направлен на подпись президенту.С 1 января 2024-го запретят производить полиэтиленовые пакеты, а продавать и выдавать в магазинах — с 1 июня следующего года.После этого вместо полимерных пакетов будут использовать биоразлагаемую упаковку.Ранее власти запланировали переход от полиэтилена на бумажные изделия во всех регионах страны. В магазинах Иссык-Кульской области запрет уже вступил в силу.Подобный запрет уже действует в более чем 10 странах по всему миру.
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кыргызстан парламент жогорку кенеш законопроект запрет на ввоз продажу производство одноразовых полиэтиленовых пакетов
кыргызстан парламент жогорку кенеш законопроект запрет на ввоз продажу производство одноразовых полиэтиленовых пакетов

Парламент Кыргызстана одобрил запрет на одноразовые полиэтиленовые пакеты

19:18 29.06.2023 (обновлено: 19:19 29.06.2023)
© Sputnik / Ekaterina Lyzlova / Перейти в фотобанкПродавец передает пакет с продуктами покупателю на Центральном рынке Адлерского района Сочи
Продавец передает пакет с продуктами покупателю на Центральном рынке Адлерского района Сочи - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2023
© Sputnik / Ekaterina Lyzlova
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В следующем году в республике будут запрещены ввоз, производство и продажа одноразовых полимерных пакетов.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Жогорку Кенеш Кыргызстана одобрил законопроект о запрете на ввоз, производство и продажу одноразовых полимерных пакетов, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Проект документа направлен на подпись президенту.
С 1 января 2024-го запретят производить полиэтиленовые пакеты, а продавать и выдавать в магазинах — с 1 июня следующего года.
После этого вместо полимерных пакетов будут использовать биоразлагаемую упаковку.
Ранее власти запланировали переход от полиэтилена на бумажные изделия во всех регионах страны. В магазинах Иссык-Кульской области запрет уже вступил в силу.
Подобный запрет уже действует в более чем 10 странах по всему миру.
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