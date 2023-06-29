https://uz.sputniknews.ru/20230629/parlament-kyrgyzstana-odobril-zapret-na-odnorazovye-polietilenovye-pakety-36425127.html

Парламент Кыргызстана одобрил запрет на одноразовые полиэтиленовые пакеты

Парламент Кыргызстана одобрил запрет на одноразовые полиэтиленовые пакеты

В следующем году в республике будут запрещены ввоз, производство и продажа одноразовых полимерных пакетов.

2023-06-29T19:18+0500

2023-06-29T19:18+0500

2023-06-29T19:19+0500

в мире

кыргызстан

парламент

запрет

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Жогорку Кенеш Кыргызстана одобрил законопроект о запрете на ввоз, производство и продажу одноразовых полимерных пакетов, сообщает Sputnik Кыргызстан.Проект документа направлен на подпись президенту.С 1 января 2024-го запретят производить полиэтиленовые пакеты, а продавать и выдавать в магазинах — с 1 июня следующего года.После этого вместо полимерных пакетов будут использовать биоразлагаемую упаковку.Ранее власти запланировали переход от полиэтилена на бумажные изделия во всех регионах страны. В магазинах Иссык-Кульской области запрет уже вступил в силу.Подобный запрет уже действует в более чем 10 странах по всему миру.

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кыргызстан парламент жогорку кенеш законопроект запрет на ввоз продажу производство одноразовых полиэтиленовых пакетов