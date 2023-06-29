https://uz.sputniknews.ru/20230629/samarkand-stroitelstvo-farmatsevtika-zavod-stoimost-250-million-dollar-36402402.html
В Самарканде построят фармацевтический завод стоимостью $250 млн
В Самарканде построят фармацевтический завод стоимостью $250 млн
Договоренность о реализации данного инвестпроекта достигнута в ходе переговоров с китайской компанией, прошедших в Минздраве
2023-06-29T10:33+0500
2023-06-29T10:33+0500
2023-06-29T10:33+0500
узбекистан
минздрав узбекистана
кровь
сотрудничество
китай
завод
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Фармпредприятие по производству препаратов крови стоимостью $250 млн будет построено в Самарканде на 15 гектарах, сообщает Минздрав Узбекистана. Соответствующая договеренность достигнута в ходе переговоров с китайской компанией Xindeyuan Bioengineering. Предприятие появится на территории свободной экономической зоны "Ургут".Как отмечают в сообщении, согласно соответствующему постановлению президента на развитие службы гематологии и трансфузиологии в Узбекистане выделено 128 миллиардов сумов. Однако применяемые в этом направлении лекарственные средства и реагенты 67 видов в основном импортируются в республику из-за рубежа.Сегодня для одной трансплантации печени необходимо до 30 литров плазмы крови. В связи с чем очень актуальными являются вопросы оказания медицинской помощи больным, страдающим гематологическими, онкогематологическими и другими трудноизлечимыми заболеваниями, обеспечения их необходимыми компонентами крови и лекарственными средствами, усиления профилактики этих заболеваний, подчеркивается в сообщении.
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узбекистан самарканд самаркандская область китайская компания фармацевтический завод инвестиционный проект свободная экономическая зона ургут производство препаратов крови
узбекистан самарканд самаркандская область китайская компания фармацевтический завод инвестиционный проект свободная экономическая зона ургут производство препаратов крови
В Самарканде построят фармацевтический завод стоимостью $250 млн
Договоренность о реализации данного инвестпроекта достигнута в ходе переговоров с китайской компанией, прошедших в Минздраве.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
Фармпредприятие по производству препаратов крови стоимостью $250 млн будет построено в Самарканде на 15 гектарах, сообщает Минздрав Узбекистана
.
Соответствующая договеренность достигнута в ходе переговоров с китайской компанией Xindeyuan Bioengineering. Предприятие появится на территории свободной экономической зоны "Ургут".
"Фармацевтический завод по производству препаратов крови, который будет построен на 15 гектарах в Самарканде и, как ожидается, станет единственным такого рода заводом в Центральной Азии, будет способствовать удовлетворению потребностей населения в таких препаратах, а также сокращению объемов импорта за счет запуска отечественного производства", — говорится в сообщении Минздрава.
Как отмечают в сообщении, согласно соответствующему постановлению президента на развитие службы гематологии и трансфузиологии в Узбекистане выделено 128 миллиардов сумов. Однако применяемые в этом направлении лекарственные средства и реагенты 67 видов в основном импортируются в республику из-за рубежа.
Сегодня для одной трансплантации печени необходимо до 30 литров плазмы крови. В связи с чем очень актуальными являются вопросы оказания медицинской помощи больным, страдающим гематологическими, онкогематологическими и другими трудноизлечимыми заболеваниями, обеспечения их необходимыми компонентами крови и лекарственными средствами, усиления профилактики этих заболеваний, подчеркивается в сообщении.