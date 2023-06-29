https://uz.sputniknews.ru/20230629/samarkand-stroitelstvo-farmatsevtika-zavod-stoimost-250-million-dollar-36402402.html

В Самарканде построят фармацевтический завод стоимостью $250 млн

В Самарканде построят фармацевтический завод стоимостью $250 млн

Договоренность о реализации данного инвестпроекта достигнута в ходе переговоров с китайской компанией, прошедших в Минздраве

2023-06-29T10:33+0500

2023-06-29T10:33+0500

2023-06-29T10:33+0500

узбекистан

минздрав узбекистана

кровь

сотрудничество

китай

завод

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Фармпредприятие по производству препаратов крови стоимостью $250 млн будет построено в Самарканде на 15 гектарах, сообщает Минздрав Узбекистана. Соответствующая договеренность достигнута в ходе переговоров с китайской компанией Xindeyuan Bioengineering. Предприятие появится на территории свободной экономической зоны "Ургут".Как отмечают в сообщении, согласно соответствующему постановлению президента на развитие службы гематологии и трансфузиологии в Узбекистане выделено 128 миллиардов сумов. Однако применяемые в этом направлении лекарственные средства и реагенты 67 видов в основном импортируются в республику из-за рубежа.Сегодня для одной трансплантации печени необходимо до 30 литров плазмы крови. В связи с чем очень актуальными являются вопросы оказания медицинской помощи больным, страдающим гематологическими, онкогематологическими и другими трудноизлечимыми заболеваниями, обеспечения их необходимыми компонентами крови и лекарственными средствами, усиления профилактики этих заболеваний, подчеркивается в сообщении.

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