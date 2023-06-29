https://uz.sputniknews.ru/20230629/shavkat-mirziyoyev-telefonnyy-razgovor-glava-katara-36408828.html

Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с главой Катара

Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с главой Катара

Лидеры двух стран обсудили реализацию совместных решений в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах. 29.06.2023, Sputnik Узбекистан

2023-06-29T13:06+0500

2023-06-29T13:06+0500

2023-06-29T13:06+0500

узбекистан

катар

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Телефонный разговор Шавката Мирзиёева и Эмира Государства Катар Шейха Тамима бин Хамада Аль Тани состоялся накануне, сообщает пресс-служба главы государства. Стороны обсудили актуальные вопросы ускорения практической реализации договоренностей и соглашений, принятых в ходе государственного визита Тамима бин Хамада Аль Тани в Узбекистан в июне этого года.Главы государств обменялись поздравлениями в связи со священным для всей мусульманской уммы праздником Курбан хайит – Ийд аль-Адха, искренне пожелав народам двух стран мира, благополучия, процветания и устойчивого развития.Лидеры обсудили ход реализации совместных решений в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах. Подчеркнута важность продвижения проектов в сфере "зеленой" энергетики, финансов, инфраструктуры, транспорта и логистики, строительной индустрии и других отраслях.Состоялся также обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки.

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