https://uz.sputniknews.ru/20230629/shavkat-mirziyoyev-telefonnyy-razgovor-glava-katara-36408828.html
Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с главой Катара
Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с главой Катара
Лидеры двух стран обсудили реализацию совместных решений в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах. 29.06.2023, Sputnik Узбекистан
2023-06-29T13:06+0500
2023-06-29T13:06+0500
2023-06-29T13:06+0500
узбекистан
катар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/04/25885424_202:112:1200:673_1920x0_80_0_0_d947dac584d6e15b4104147f059eee9c.jpg
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Телефонный разговор Шавката Мирзиёева и Эмира Государства Катар Шейха Тамима бин Хамада Аль Тани состоялся накануне, сообщает пресс-служба главы государства. Стороны обсудили актуальные вопросы ускорения практической реализации договоренностей и соглашений, принятых в ходе государственного визита Тамима бин Хамада Аль Тани в Узбекистан в июне этого года.Главы государств обменялись поздравлениями в связи со священным для всей мусульманской уммы праздником Курбан хайит – Ийд аль-Адха, искренне пожелав народам двух стран мира, благополучия, процветания и устойчивого развития.Лидеры обсудили ход реализации совместных решений в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах. Подчеркнута важность продвижения проектов в сфере "зеленой" энергетики, финансов, инфраструктуры, транспорта и логистики, строительной индустрии и других отраслях.Состоялся также обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки.
узбекистан
катар
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/04/25885424_111:0:1178:800_1920x0_80_0_0_7f6df025086cd8777718a30a642b49fd.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, катар
Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с главой Катара
Лидеры двух стран обсудили реализацию совместных решений в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
Телефонный разговор Шавката Мирзиёева и Эмира Государства Катар Шейха Тамима бин Хамада Аль Тани состоялся накануне, сообщает пресс-служба главы государства
.
Стороны обсудили актуальные вопросы ускорения практической реализации договоренностей и соглашений, принятых в ходе государственного визита Тамима бин Хамада Аль Тани в Узбекистан в июне этого года.
Главы государств обменялись поздравлениями в связи со священным для всей мусульманской уммы праздником Курбан хайит – Ийд аль-Адха, искренне пожелав народам двух стран мира, благополучия, процветания и устойчивого развития.
"Выражено единое мнение, что Самаркандская встреча на высшем уровне вывела двусторонние отношения на качественно новый уровень, наполнив их конкретным содержанием", — говорится в сообщении.
Лидеры обсудили ход реализации совместных решений в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах. Подчеркнута важность продвижения проектов в сфере "зеленой" энергетики, финансов, инфраструктуры, транспорта и логистики, строительной индустрии и других отраслях.
Состоялся также обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки.