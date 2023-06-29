https://uz.sputniknews.ru/20230629/temir-yollari-utochnili-informatsiyu-o-zakupke-skorostnyx-poezdov-36414801.html
"Темир йуллари" уточнили информацию о закупке скоростных поездов
"Темир йуллари" уточнили информацию о закупке скоростных поездов
Специалисты компании изучают предложения ведущих производителей с учетом уникальных зимних и летних погодных условий в республике.
2023-06-29T15:24+0500
2023-06-29T15:24+0500
2023-06-29T15:25+0500
узбекистан
общество
испания
узбекистон темир йуллари
поезд
высокоскоростной поезд
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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Пресс-служба АО "Узбекистан темир йуллари" уточнила информацию о покупке скоростных электропоездов для обслуживания пассажиров в Узбекистане.По данным пресс-службы, глава компании Patentes Talgo Карлос Паласио Ориол в ходе встречи с послом Узбекистана в Испании Джахонгиром Ганиевым выразил готовность компании изготовить и поставить в Узбекистан еще 4 состава высокоскоростного поезда "Афросиаб" в нужные республике сроки и упомянул возможность привлечь для финансирования заказа долгосрочный льготный кредит Фонда интернационализации испанских компаний (FIEM) при правительстве Испании для финансирования заказа.Тем не менее, в настоящее время компания "Узбекистан темир йуллари" рассматривает предложения не только компании Talgo но и других крупных производителей электропозедов.Помимо этого, узбекский перевозчик объявил международный тендер на закупку еще 34 современных электропоездов и ведет переговоры с различными зарубежными компаниями, уточнили в пресс-службе.Накануне информационное агентство "Дунё" сообщило о договоренности с испанской компанией Talgo о поставке четырех высокоскоростных электропоездов "Афросиаб" в Узбекистан.
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узбекистан испания общество высокоскоростной поезд афросиаб talgo предложения других компаний узбекистан темир йуллари
узбекистан испания общество высокоскоростной поезд афросиаб talgo предложения других компаний узбекистан темир йуллари
"Темир йуллари" уточнили информацию о закупке скоростных поездов
15:24 29.06.2023 (обновлено: 15:25 29.06.2023)
Специалисты компании изучают предложения ведущих производителей с учетом уникальных зимних и летних погодных условий в республике.
ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik.
Пресс-служба АО "Узбекистан темир йуллари" уточнила
информацию о покупке скоростных электропоездов для обслуживания пассажиров в Узбекистане.
По данным пресс-службы, глава компании Patentes Talgo Карлос Паласио Ориол в ходе встречи с послом Узбекистана в Испании Джахонгиром Ганиевым выразил готовность компании изготовить и поставить в Узбекистан еще 4 состава высокоскоростного поезда "Афросиаб" в нужные республике сроки и упомянул возможность привлечь для финансирования заказа долгосрочный льготный кредит Фонда интернационализации испанских компаний (FIEM) при правительстве Испании для финансирования заказа.
Тем не менее, в настоящее время компания "Узбекистан темир йуллари" рассматривает предложения не только компании Talgo но и других крупных производителей электропозедов.
"Сегодня предложения ведущих мировых компаний в этом направлении изучаются уполномоченными специалистами акционерного общества "Узбекистон темир йуллари". При этом учитываются уникальные зимние и летние климатические условия нашей страны, изучаются условия и комфортность пассажирских перевозок, пассажировместимость и другие аспекты", - говорится в сообщении компании.
Помимо этого, узбекский перевозчик объявил международный тендер на закупку еще 34 современных электропоездов и ведет переговоры с различными зарубежными компаниями, уточнили в пресс-службе.
Накануне информационное агентство "Дунё" сообщило
о договоренности с испанской компанией Talgo о поставке четырех высокоскоростных электропоездов "Афросиаб" в Узбекистан.