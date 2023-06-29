https://uz.sputniknews.ru/20230629/temir-yollari-utochnili-informatsiyu-o-zakupke-skorostnyx-poezdov-36414801.html

"Темир йуллари" уточнили информацию о закупке скоростных поездов

"Темир йуллари" уточнили информацию о закупке скоростных поездов

Специалисты компании изучают предложения ведущих производителей с учетом уникальных зимних и летних погодных условий в республике.

2023-06-29T15:24+0500

2023-06-29T15:24+0500

2023-06-29T15:25+0500

узбекистан

общество

испания

узбекистон темир йуллари

поезд

высокоскоростной поезд

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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Пресс-служба АО "Узбекистан темир йуллари" уточнила информацию о покупке скоростных электропоездов для обслуживания пассажиров в Узбекистане.По данным пресс-службы, глава компании Patentes Talgo Карлос Паласио Ориол в ходе встречи с послом Узбекистана в Испании Джахонгиром Ганиевым выразил готовность компании изготовить и поставить в Узбекистан еще 4 состава высокоскоростного поезда "Афросиаб" в нужные республике сроки и упомянул возможность привлечь для финансирования заказа долгосрочный льготный кредит Фонда интернационализации испанских компаний (FIEM) при правительстве Испании для финансирования заказа.Тем не менее, в настоящее время компания "Узбекистан темир йуллари" рассматривает предложения не только компании Talgo но и других крупных производителей электропозедов.Помимо этого, узбекский перевозчик объявил международный тендер на закупку еще 34 современных электропоездов и ведет переговоры с различными зарубежными компаниями, уточнили в пресс-службе.Накануне информационное агентство "Дунё" сообщило о договоренности с испанской компанией Talgo о поставке четырех высокоскоростных электропоездов "Афросиаб" в Узбекистан.

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