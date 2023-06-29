https://uz.sputniknews.ru/20230629/ukraina-snos-sovetskiy-pamyatnik-rodina-mat-36424861.html
На Западе Украины снесли советский памятник "Родина-Мать"
На Западе Украины снесли советский памятник "Родина-Мать"
Монумент снесли "в рамках деколонизации". Монумент изготовили 70 лет назад на местной керамической фабрике.
2023-06-29T18:47+0500
2023-06-29T18:47+0500
2023-06-29T18:47+0500
в мире
советские памятники
украина
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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. В поселке Брюховичи под Львовом демонтировали памятник "Родина-Мать", сообщает РИА Новости.Монумент был изготовлен почти 70 лет назад на местной керамико-скульптурной фабрике. Ввиду его ценности советский монумент перенесут в музей, сообщает львовская городская администрация. Как уточняет администрация, на очереди под снос – скульптура "Воин", которая расположена в городе Винники по дороге на Тернополь. Памятник также планируют переместить в музей. Решение о демонтаже этих памятников ранее утвердила рабочая группа по деколонизации топонимики во Львове. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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украина львов снос советский памятник родина-мать
украина львов снос советский памятник родина-мать
На Западе Украины снесли советский памятник "Родина-Мать"
Монумент снесли "в рамках деколонизации". Монумент изготовили 70 лет назад на местной керамической фабрике.
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik.
В поселке Брюховичи под Львовом демонтировали памятник "Родина-Мать", сообщает РИА Новости
.
Монумент был изготовлен почти 70 лет назад на местной керамико-скульптурной фабрике. Ввиду его ценности советский монумент перенесут в музей, сообщает львовская городская администрация.
"Сегодня в поселке Брюховичи в рамках деколонизации демонтировали памятник советской эпохи "Мать-Родина". Скульптура была изготовлена на Львовской керамико-скульптурной фабрике в 1956 году и является памятником истории. Ее перенесут в мемориальный музей тоталитарных режимов "Территория террора", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации.
Как уточняет администрация, на очереди под снос – скульптура "Воин", которая расположена в городе Винники по дороге на Тернополь. Памятник также планируют переместить в музей. Решение о демонтаже этих памятников ранее утвердила рабочая группа по деколонизации топонимики во Львове.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.