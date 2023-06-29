https://uz.sputniknews.ru/20230629/uzbekskie-ortopedy-mejdunardnyy-forum-kazan-36418465.html
Узбекские ортопеды выступили на междунардном форуме в Казани
Узбекские ортопеды выступили на междунардном форуме в Казани
В мероприятии в онлайн-формате участвовали более 7 тыс. медиков из 70 стран мира.
2023-06-29T16:44+0500
2023-06-29T16:44+0500
2023-06-29T17:14+0500
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ортопед
форум
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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Медики из Узбекистана приняли участие в Евразийском ортопедическом форуме, который проходил в Казани, сообщает пресс-служба Минздрава.В мероприятии в онлайн-формате приняли участие девять специалистов Республиканского центра специализированной травматологии и ортопедии и 6 специалистов других медицинских и образовательных учреждений республики.На 15 секционных заседаниях они прочитали 20 лекций, посвященные актуальным вопросам травматологии и ортопедии.Большой интерес у слушателей вызвал опыт Узбекистана в современных методах лечения патологий различных суставов, а также диагностики и лечения врожденных аномалий у детей.Узбекские медики также приняли участие в мастер-классах по 9 направлениям и ознакомились с передовым медицинским оборудованием и хирургическими методиками.Всего в форуме принимали участие более 7 тыс. делегатов из 70 стран мира, сообщает пресс-служба.
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узбекистан республиканский центр специализированной травматологии и ортопедии врачи медики специалисты евразийский ортопедический форум казань россия
узбекистан республиканский центр специализированной травматологии и ортопедии врачи медики специалисты евразийский ортопедический форум казань россия
Узбекские ортопеды выступили на междунардном форуме в Казани
16:44 29.06.2023 (обновлено: 17:14 29.06.2023)
В мероприятии в онлайн-формате участвовали более 7 тыс. медиков из 70 стран мира.
ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik
. Медики из Узбекистана приняли участие в Евразийском ортопедическом форуме, который проходил в Казани, сообщает
пресс-служба Минздрава.
В мероприятии в онлайн-формате приняли участие девять специалистов Республиканского центра специализированной травматологии и ортопедии и 6 специалистов других медицинских и образовательных учреждений республики.
На 15 секционных заседаниях они прочитали 20 лекций, посвященные актуальным вопросам травматологии и ортопедии.
Большой интерес у слушателей вызвал опыт Узбекистана в современных методах лечения патологий различных суставов, а также диагностики и лечения врожденных аномалий у детей.
Узбекские медики также приняли участие в мастер-классах по 9 направлениям и ознакомились с передовым медицинским оборудованием и хирургическими методиками.
Всего в форуме принимали участие более 7 тыс. делегатов из 70 стран мира, сообщает пресс-служба.