https://uz.sputniknews.ru/20230629/uzbekskie-ortopedy-mejdunardnyy-forum-kazan-36418465.html

Узбекские ортопеды выступили на междунардном форуме в Казани

Узбекские ортопеды выступили на междунардном форуме в Казани

В мероприятии в онлайн-формате участвовали более 7 тыс. медиков из 70 стран мира.

2023-06-29T16:44+0500

2023-06-29T16:44+0500

2023-06-29T17:14+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Медики из Узбекистана приняли участие в Евразийском ортопедическом форуме, который проходил в Казани, сообщает пресс-служба Минздрава.В мероприятии в онлайн-формате приняли участие девять специалистов Республиканского центра специализированной травматологии и ортопедии и 6 специалистов других медицинских и образовательных учреждений республики.На 15 секционных заседаниях они прочитали 20 лекций, посвященные актуальным вопросам травматологии и ортопедии.Большой интерес у слушателей вызвал опыт Узбекистана в современных методах лечения патологий различных суставов, а также диагностики и лечения врожденных аномалий у детей.Узбекские медики также приняли участие в мастер-классах по 9 направлениям и ознакомились с передовым медицинским оборудованием и хирургическими методиками.Всего в форуме принимали участие более 7 тыс. делегатов из 70 стран мира, сообщает пресс-служба.

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