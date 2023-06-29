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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20230629/vrach-nazvala-3-produkta-kotoryx-stoit-izbegat-v-jaru--vy-udivites-kakie-36426425.html
Врач назвала 3 продукта, которых стоит избегать в жару – вы удивитесь, какие
Врач назвала 3 продукта, которых стоит избегать в жару – вы удивитесь, какие
Эти продукты могут отрицательно сказаться на здоровья. Специалист посоветовала, чем их можно заменить.
2023-06-29T22:06+0500
2023-06-29T22:06+0500
это интересно
здоровье
жара
врач
мясо
мороженое
кофе
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Гастроэнтеролог Каландия Шота назвала три продукта, от которых стоит отказаться в жару. Это мороженое, красное мясо и кофе, о вреде которых она рассказала в интервью Life.По словам эксперта, жирное и сладкое мороженое дает излишнюю нагрузку на печень и поджелудочную железу, которые и без того испытывают стресс. Вместо мороженого лучше отдать предпочтение фруктовым и ягодным сорбетам и фруктовому льду.Красное мясо заставляет пищеварительные ферменты работать в усиленном режиме. В пик жары лучше заменить мясо морепродуктами или птицей, а мясом можно полакомиться ближе к вечеру и взять небольшую порцию, уточнила врач.Кофе особенно вреден в жару, поскольку напиток имеет мочегонный эффект и еще сильнее обезвоживает организм, выводя также важные электролиты. В знойную погоду лучше пить чай или другие напитки.Ранее врач-иммунолог Адолат Исмаилова рассказала, как чилля влияет на здоровье человека
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врач гастроэнтеролог диетолог советы эксперта здоровье жара чилля продукты наносят вред здоровью какие три продукта нельзя есть в жару почему нельзя есть мороженое мясо пить кофе в жаркую погоду чем заменить печень поджелудочная железа пищеварительные ферменты обезвоживание мочегонный эффект
врач гастроэнтеролог диетолог советы эксперта здоровье жара чилля продукты наносят вред здоровью какие три продукта нельзя есть в жару почему нельзя есть мороженое мясо пить кофе в жаркую погоду чем заменить печень поджелудочная железа пищеварительные ферменты обезвоживание мочегонный эффект

Врач назвала 3 продукта, которых стоит избегать в жару – вы удивитесь, какие

22:06 29.06.2023
© Pexels/Eiliv AceronМясо
Мясо - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2023
© Pexels/Eiliv Aceron
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Эти продукты могут отрицательно сказаться на здоровья. Специалист посоветовала, чем их можно заменить.
Гастроэнтеролог Каландия Шота назвала три продукта, от которых стоит отказаться в жару. Это мороженое, красное мясо и кофе, о вреде которых она рассказала в интервью Life.
По словам эксперта, жирное и сладкое мороженое дает излишнюю нагрузку на печень и поджелудочную железу, которые и без того испытывают стресс. Вместо мороженого лучше отдать предпочтение фруктовым и ягодным сорбетам и фруктовому льду.
Красное мясо заставляет пищеварительные ферменты работать в усиленном режиме. В пик жары лучше заменить мясо морепродуктами или птицей, а мясом можно полакомиться ближе к вечеру и взять небольшую порцию, уточнила врач.
Кофе особенно вреден в жару, поскольку напиток имеет мочегонный эффект и еще сильнее обезвоживает организм, выводя также важные электролиты. В знойную погоду лучше пить чай или другие напитки.
Ранее врач-иммунолог Адолат Исмаилова рассказала, как чилля влияет на здоровье человека
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