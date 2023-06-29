https://uz.sputniknews.ru/20230629/vrach-nazvala-3-produkta-kotoryx-stoit-izbegat-v-jaru--vy-udivites-kakie-36426425.html

Врач назвала 3 продукта, которых стоит избегать в жару – вы удивитесь, какие

Врач назвала 3 продукта, которых стоит избегать в жару – вы удивитесь, какие

Эти продукты могут отрицательно сказаться на здоровья. Специалист посоветовала, чем их можно заменить.

2023-06-29T22:06+0500

2023-06-29T22:06+0500

2023-06-29T22:06+0500

это интересно

здоровье

жара

врач

мясо

мороженое

кофе

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Гастроэнтеролог Каландия Шота назвала три продукта, от которых стоит отказаться в жару. Это мороженое, красное мясо и кофе, о вреде которых она рассказала в интервью Life.По словам эксперта, жирное и сладкое мороженое дает излишнюю нагрузку на печень и поджелудочную железу, которые и без того испытывают стресс. Вместо мороженого лучше отдать предпочтение фруктовым и ягодным сорбетам и фруктовому льду.Красное мясо заставляет пищеварительные ферменты работать в усиленном режиме. В пик жары лучше заменить мясо морепродуктами или птицей, а мясом можно полакомиться ближе к вечеру и взять небольшую порцию, уточнила врач.Кофе особенно вреден в жару, поскольку напиток имеет мочегонный эффект и еще сильнее обезвоживает организм, выводя также важные электролиты. В знойную погоду лучше пить чай или другие напитки.Ранее врач-иммунолог Адолат Исмаилова рассказала, как чилля влияет на здоровье человека

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врач гастроэнтеролог диетолог советы эксперта здоровье жара чилля продукты наносят вред здоровью какие три продукта нельзя есть в жару почему нельзя есть мороженое мясо пить кофе в жаркую погоду чем заменить печень поджелудочная железа пищеварительные ферменты обезвоживание мочегонный эффект