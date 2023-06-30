https://uz.sputniknews.ru/20230630/alisher-kadyrov-sojjenie-korana-v-shvetsii-36450318.html

Узбекский депутат прокомментировал сожжение Корана в Швеции

Узбекский депутат прокомментировал сожжение Корана в Швеции

Вице-спикер законодательной палаты Олий Мажлиса Алишер Кадыров осудил акцию, назвав ее "провокацией".

2023-06-30T18:30+0500

2023-06-30T18:30+0500

2023-06-30T18:36+0500

узбекистан

законодательная палата олий мажлиса

швеция

коран

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ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. Вице-спикер законодательной палаты парламента Узбекистана, лидер партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") Алишер Кадыров осудил сожжение Корана в Швеции. Напомним, в первый день Курбан-байрама иммигрант из Ирака сжег Коран у главной мечети Стокгольма. Акцию разрешила полиция, хотя ранее дважды запрещала ее проведение. Мусульманские государства осудили произошедшее. Власти Турции напомнили Швеции, что такие действия препятствуют вступлению страны в НАТО. Протестующие в Ираке разгромили посольство Швеции. Осуждение высказали власти Египта, Саудовской Аравии, Иран, Марокко и другие страны.

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