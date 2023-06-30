https://uz.sputniknews.ru/20230630/alisher-kadyrov-sojjenie-korana-v-shvetsii-36450318.html
Узбекский депутат прокомментировал сожжение Корана в Швеции
Узбекский депутат прокомментировал сожжение Корана в Швеции
Вице-спикер законодательной палаты Олий Мажлиса Алишер Кадыров осудил акцию, назвав ее "провокацией".
2023-06-30T18:30+0500
2023-06-30T18:30+0500
2023-06-30T18:36+0500
узбекистан
законодательная палата олий мажлиса
швеция
коран
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ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. Вице-спикер законодательной палаты парламента Узбекистана, лидер партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") Алишер Кадыров осудил сожжение Корана в Швеции. Напомним, в первый день Курбан-байрама иммигрант из Ирака сжег Коран у главной мечети Стокгольма. Акцию разрешила полиция, хотя ранее дважды запрещала ее проведение. Мусульманские государства осудили произошедшее. Власти Турции напомнили Швеции, что такие действия препятствуют вступлению страны в НАТО. Протестующие в Ираке разгромили посольство Швеции. Осуждение высказали власти Египта, Саудовской Аравии, Иран, Марокко и другие страны.
узбекистан
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узбекистан вице-спикер законодательной палаты олий мажлис миллий тикланиш алишер кадыров швеция сожжение корана
узбекистан вице-спикер законодательной палаты олий мажлис миллий тикланиш алишер кадыров швеция сожжение корана
Узбекский депутат прокомментировал сожжение Корана в Швеции
18:30 30.06.2023 (обновлено: 18:36 30.06.2023)
Вице-спикер законодательной палаты Олий Мажлиса Алишер Кадыров осудил акцию, назвав ее "провокацией".
ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. Вице-спикер законодательной палаты парламента Узбекистана, лидер партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") Алишер Кадыров осудил сожжение Корана в Швеции.
"Сожжение Священного Корана - это не право, это провокация, к которой в исламском мире уже сформировался иммунитет! Могут ли права двух несовершеннолетних возобладать над коренными интересами Швеции, являющейся родиной миллионов граждан?" - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Напомним, в первый день Курбан-байрама иммигрант из Ирака сжег Коран у главной мечети Стокгольма. Акцию разрешила полиция, хотя ранее дважды запрещала ее проведение.
Мусульманские государства осудили произошедшее. Власти Турции напомнили Швеции, что такие действия препятствуют вступлению страны в НАТО. Протестующие в Ираке разгромили посольство Швеции. Осуждение высказали власти Египта, Саудовской Аравии, Иран, Марокко и другие страны.