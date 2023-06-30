https://uz.sputniknews.ru/20230630/bez-osadkov-pogoda-tashkent-30-iyunya-36418609.html

Без осадков: погода в Ташкенте на 30 июня

Без осадков: погода в Ташкенте на 30 июня

В пятницу в столице Узбекистана осадков по-прежнему не ожидается, сообщают синоптики

2023-06-30T07:28+0500

2023-06-30T07:28+0500

2023-06-30T07:28+0500

ташкент

погода

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узгидромет

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В пятницу в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 м/с. Воздух днем прогреется до 34-36 градусов тепла.

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