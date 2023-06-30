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https://uz.sputniknews.ru/20230630/bez-osadkov-pogoda-tashkent-30-iyunya-36418609.html
Без осадков: погода в Ташкенте на 30 июня
Без осадков: погода в Ташкенте на 30 июня
В пятницу в столице Узбекистана осадков по-прежнему не ожидается, сообщают синоптики
2023-06-30T07:28+0500
2023-06-30T07:28+0500
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В пятницу в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 м/с. Воздух днем прогреется до 34-36 градусов тепла.
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ташкент погода прогноз синоптики 30 июня узгидромет без осадков небольшая облачность ветер температура тепло
ташкент погода прогноз синоптики 30 июня узгидромет без осадков небольшая облачность ветер температура тепло

Без осадков: погода в Ташкенте на 30 июня

07:28 30.06.2023
© unsplash.com/Geri MisОблака и голубое небо.
Облака и голубое небо. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2023
© unsplash.com/Geri Mis
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В пятницу в столице Узбекистана осадков по-прежнему не ожидается, сообщают синоптики.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В пятницу в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный 3-8 м/с. Воздух днем прогреется до 34-36 градусов тепла.
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