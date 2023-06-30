https://uz.sputniknews.ru/20230630/istoriya-uspeha-molodoy-predprinimatel-tashkent-36449089.html
Бросил учебу в Корее, чтобы начать бизнес в Узбекистане: история молодого предпринимателя
Бросил учебу в Корее, чтобы начать бизнес в Узбекистане: история молодого предпринимателя
Уроженец Ташкента в свое время бросил престижную учебу, занялся своим делом - и не прогадал. Историю успеха смотрите в нашем видео.
2023-06-30T19:56+0500
2023-06-30T19:56+0500
2023-06-30T19:56+0500
видео
узбекистан
общество
предприниматель
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Аббосу Усарову 26 лет. В свое время он оставил учебу за рубежом, вернулся в Узбекистан и начал собственное дело. Его компания первой в стране начала делать деревянные географические карты. "Если талантливые люди не поверят в вашу идею, то они просто не пойдут к вам работать. Не всех мотивируют деньги, людей сейчас мотивируют открывающиеся возможности, перспективы", — рассказывает Аббос Усаров. О том, как молодой человек начинал бизнес в Ташкенте и рискнул крупной суммой денег он рассказал корреспонденту Sputnik.
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2023
Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
видео узбекистан ташкент молодежь молодой предприниматель бросил учебу в корее открыл свое дело ташкент
видео узбекистан ташкент молодежь молодой предприниматель бросил учебу в корее открыл свое дело ташкент
Бросил учебу в Корее, чтобы начать бизнес в Узбекистане: история молодого предпринимателя
Анна Желиховская
Корреспондент
Уроженец Ташкента в свое время бросил престижную учебу, занялся своим делом - и не прогадал. Историю успеха смотрите в нашем видео.
Аббосу Усарову 26 лет. В свое время он оставил учебу за рубежом, вернулся в Узбекистан и начал собственное дело. Его компания первой в стране начала делать деревянные географические карты.
"Если талантливые люди не поверят в вашу идею, то они просто не пойдут к вам работать. Не всех мотивируют деньги, людей сейчас мотивируют открывающиеся возможности, перспективы", — рассказывает Аббос Усаров.
О том, как молодой человек начинал бизнес в Ташкенте и рискнул крупной суммой денег он рассказал корреспонденту Sputnik
.