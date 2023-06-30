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Бросил учебу в Корее, чтобы начать бизнес в Узбекистане: история молодого предпринимателя

Бросил учебу в Корее, чтобы начать бизнес в Узбекистане: история молодого предпринимателя

Уроженец Ташкента в свое время бросил престижную учебу, занялся своим делом - и не прогадал. Историю успеха смотрите в нашем видео.

2023-06-30T19:56+0500

2023-06-30T19:56+0500

2023-06-30T19:56+0500

видео

узбекистан

общество

предприниматель

молодежь

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Аббосу Усарову 26 лет. В свое время он оставил учебу за рубежом, вернулся в Узбекистан и начал собственное дело. Его компания первой в стране начала делать деревянные географические карты. "Если талантливые люди не поверят в вашу идею, то они просто не пойдут к вам работать. Не всех мотивируют деньги, людей сейчас мотивируют открывающиеся возможности, перспективы", — рассказывает Аббос Усаров. О том, как молодой человек начинал бизнес в Ташкенте и рискнул крупной суммой денег он рассказал корреспонденту Sputnik.

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2023

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